2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／直言Wembanyama的比賽不容錯過　KD：聯盟有麻煩了

▲Victor Wembanyama灌籃得手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Victor Wembanyama灌籃得手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-10-07 11:33:44

法國超級新星Victor Wembanyama在賭城進行的兩場比賽，讓全世界都看到了他驚人的天賦，除了稍早LeBron James和Stephen Curry各自對這位後輩大加讚揚之外，兩名同樣也是身高出眾、臂展優異的「天賦怪」——Kevin Durant和Giannis Antetokounmpo對其也是讚不絕口。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在來到美國本土比賽之前，Wembanyama早已聲名大噪，吸引多隊的球探關注，且確定他一定是下一屆選秀大會的狀元。ESPN知名記者Adrian Wojnarowski在《NBA Countdown》節目上，也給予其極高的評價。

「Wembanyama是NBA選秀史上最好的新秀，他不是橫空出世的，他從16歲開始就是同年齡中最強的存在。一名GM此前告訴我，我們下一季將會看到NBA前所未有的擺爛大戰。」Wojnarowski直言明年很多隊會競爭樂透籤，希望能得到Wembanyama或者是榜眼大熱門Scoot Henderson。

在近期於拉斯維加斯進行的兩場交流賽中，Wembanyama場均可以砍下36.5分，223公分的身高還擁有出色的移動能力，同時具備出色的手感，個人還有很大的進步空間，是個完完全全的球星胚子。

對於Wembanyama的表現，「字母哥」並不陌生，他表示自己的弟弟Kostas 和前者同隊，因此去年自己就有看過他的比賽。「他很不可思議。我相信在2045年，每個人都會像Victor一樣，他的技術、他投籃的方式、他移動的方式，以他以他身材來說非常快的速度。他可以封蓋，他可以在防守端構成威脅——他真的太不可思議了。」

「我相信他進入聯盟只是時間問題。對他來說，關鍵是不斷變得更好，保持謙虛和健康。有這樣的身體和這樣的技術，只要他保持健康，他就會不斷進步。盡他所能繼續享受比賽。」Antetokounmpo如此說道。

而Durant則表示，「他那種天賦和技術——如果你也打球——看到他會讓你笑出來；而當他真的進入到NBA之中的時候，這個聯盟就真的有麻煩了。」KD言語中透露出他對這位後輩的欣賞，直言對方的比賽是不能錯過的。

足球／卡達世界盃將是生涯最後一屆　梅西坦言期待又緊張

NBA／Wembanyama天賦太出眾　Curry稱「像外掛做出來的」

NBA／美媒爆Green揮拳打中Poole臉　勇士GM：不愛其行為

NBA／未能續約影響Poole的態度？Kerr：很假的假新聞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀