NBA／直言Wembanyama的比賽不容錯過　KD：聯盟有麻煩了

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「Wembanyama是NBA選秀史上最好的新秀，他不是橫空出世的，他從16歲開始就是同年齡中最強的存在。一名GM此前告訴我，我們下一季將會看到NBA前所未有的擺爛大戰。」Wojnarowski直言明年很多隊會競爭樂透籤，希望能得到Wembanyama或者是榜眼大熱門Scoot Henderson。
在近期於拉斯維加斯進行的兩場交流賽中，Wembanyama場均可以砍下36.5分，223公分的身高還擁有出色的移動能力，同時具備出色的手感，個人還有很大的進步空間，是個完完全全的球星胚子。
對於Wembanyama的表現，「字母哥」並不陌生，他表示自己的弟弟Kostas 和前者同隊，因此去年自己就有看過他的比賽。「他很不可思議。我相信在2045年，每個人都會像Victor一樣，他的技術、他投籃的方式、他移動的方式，以他以他身材來說非常快的速度。他可以封蓋，他可以在防守端構成威脅——他真的太不可思議了。」
「我相信他進入聯盟只是時間問題。對他來說，關鍵是不斷變得更好，保持謙虛和健康。有這樣的身體和這樣的技術，只要他保持健康，他就會不斷進步。盡他所能繼續享受比賽。」Antetokounmpo如此說道。
而Durant則表示，「他那種天賦和技術——如果你也打球——看到他會讓你笑出來；而當他真的進入到NBA之中的時候，這個聯盟就真的有麻煩了。」KD言語中透露出他對這位後輩的欣賞，直言對方的比賽是不能錯過的。