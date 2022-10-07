特訊／女神徐若瑄喜愛渡假　高質感渡假「宅在嘉」最對味

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疫情後台灣掀起了渡假的風潮，具有人文、自然觀光與美食的嘉義縣也成為不少人的首選，雙十連假將至，今年雙十煙火將移師嘉義故宮南院盛大舉行，也帶動近期故宮南院週邊觀光詢問度增加。
嘉義不只有美味火雞肉飯，2022嘉義雙十煙火結合環境週邊故宮南院、蒜頭糖廠、棒棒鯨奇樂園等景點，結合藝文、自然景觀、文創與親子遊樂，串成嘉義渡假輕旅行清單，一趟高鐵即可輕鬆抵達，擁有愜意悠閒假期時光。
享受渡假悠閒時光同時，便利的交通與高隱私、高品質的住宿的空間非常重要，尤其在疫情之後，安全、良好的管理，更是重要的考量，因此也掀起了與其入住飯店，不如擁有專屬於自己的飯店宅，居住更為安心。
位在嘉義高鐵特區的「高鐵國際城」就符合以上所有條件。「高鐵國際城」全案訴求高鐵科技飯店宅為概念，近五千坪基地整體壯闊開發，更是嘉義在地史上首個造鎮式建案。距離嘉義高鐵站僅有350公尺的基地，幾乎出高鐵站就到家的距離，不論是通勤族或是置產度假客，都相當方便。基地鄰近故宮南院、蒜頭糖廠、長榮文苑酒店、嘉義科學園區等景點，便利交通至市區約20分鐘，滿足藝文觀光與生活需求。除此之外，社區內也規劃千坪中庭花園、獨立泳池會館、迎賓大廳、lounge bar、閱覽室、健身房等多項全齡化公設會館設施，滿足人文五感美學，打造在家就像在渡假的真實感受。
看好嘉義太保與朴子的前景，清景麟建築團隊在此多次獵地，在各個區域多點開花。據了解，清景麟建築團隊嘉義推案，不僅只有縣治特區、長庚特區、高鐵站前「高鐵國際城」約近4963坪面積外，未來在嘉義太保市與朴子市，將推出了近11000坪的造鎮計畫，依開發計畫長期的深耕，從地面開始向上全力替嘉義打造新地標。