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特訊／女神徐若瑄喜愛渡假　高質感渡假「宅在嘉」最對味

▲「高鐵國際城」女神代言人徐若瑄邀請大家來嘉義感受雙十煙火之美。（圖／品牌提供）
▲「高鐵國際城」女神代言人徐若瑄邀請大家來嘉義感受雙十煙火之美。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-07 11:57:12

歷經18年時間的淬鍊與醞釀，嘉義縣從過往的「農業大縣」，蛻變為「農工大縣」，此次由嘉義縣再次承辦國際級慶典，不僅再次打響「太陽之都」美名，更讓全世界看見嘉義的改變與進步，嘉義將以嶄新樣貌與璀璨煙火閃耀新嘉義，相信今年雙十煙火將讓嘉義成為全國注目焦點，對嘉義的觀光與產業是絕大好消息！

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清景麟建築團隊將2022年定為品牌美學年，同時邀請到「鋼鐵V」女神徐若瑄做為品牌年度代言人，「鋼鐵V」女神徐若瑄闖蕩演藝圈多年，一直以來敬業的態度、柔美外表與鋼鐵般意志力的形象深植人心，工作之餘空閒假期的充電時光，也成為徐若瑄成最重視的時間，渡假出遊考量除了景點的豐富性外，更重視住宿環境的安全與安心。

疫情後台灣掀起了渡假的風潮，具有人文、自然觀光與美食的嘉義縣也成為不少人的首選，雙十連假將至，今年雙十煙火將移師嘉義故宮南院盛大舉行，也帶動近期故宮南院週邊觀光詢問度增加。

嘉義不只有美味火雞肉飯，2022嘉義雙十煙火結合環境週邊故宮南院、蒜頭糖廠、棒棒鯨奇樂園等景點，結合藝文、自然景觀、文創與親子遊樂，串成嘉義渡假輕旅行清單，一趟高鐵即可輕鬆抵達，擁有愜意悠閒假期時光。

享受渡假悠閒時光同時，便利的交通與高隱私、高品質的住宿的空間非常重要，尤其在疫情之後，安全、良好的管理，更是重要的考量，因此也掀起了與其入住飯店，不如擁有專屬於自己的飯店宅，居住更為安心。

位在嘉義高鐵特區的「高鐵國際城」就符合以上所有條件。「高鐵國際城」全案訴求高鐵科技飯店宅為概念，近五千坪基地整體壯闊開發，更是嘉義在地史上首個造鎮式建案。距離嘉義高鐵站僅有350公尺的基地，幾乎出高鐵站就到家的距離，不論是通勤族或是置產度假客，都相當方便。基地鄰近故宮南院、蒜頭糖廠、長榮文苑酒店、嘉義科學園區等景點，便利交通至市區約20分鐘，滿足藝文觀光與生活需求。除此之外，社區內也規劃千坪中庭花園、獨立泳池會館、迎賓大廳、lounge bar、閱覽室、健身房等多項全齡化公設會館設施，滿足人文五感美學，打造在家就像在渡假的真實感受。

看好嘉義太保與朴子的前景，清景麟建築團隊在此多次獵地，在各個區域多點開花。據了解，清景麟建築團隊嘉義推案，不僅只有縣治特區、長庚特區、高鐵站前「高鐵國際城」約近4963坪面積外，未來在嘉義太保市與朴子市，將推出了近11000坪的造鎮計畫，依開發計畫長期的深耕，從地面開始向上全力替嘉義打造新地標。

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