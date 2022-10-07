接新光銀總座！李正國3招凝聚團隊　力拚組織創新轉型

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近年新光金提出「用戶為中心的體驗策略、打造數據價值鏈、擴大科技綜效」作為驅動數位轉型的3大引擎與計畫，希望加速整合集團的數位轉型創新能量，以數據與科技出發，從人才、品牌、文化塑造新光永續發展的利基，旗下新光銀行在2021年延攬李正國加入團隊，並擔任數位營運長一職，推動數位轉型發展，構建行內數位競爭力與客群經營新模式，以達成數位業務績效目標，而包含佈建與完善OU數位產品、提升帳戶數與存款餘額、擴展數位通路、完成line渠道開通，上線2個月會員數已超過107萬人，個人化綁定也超逾3.5萬人，數位化推展績效表現亮眼。
新光銀行更在今（2022）年9月28日董事會後宣布，新任總經理將由數位營運長暨資深副總經理李正國升任，並在金管會資格審查通過後生效。李正國也在交接就職典禮上強調，新光金的資源豐富完整，新光銀行未來發展充滿無限潛力，任職新光銀行的這段期間，感受到同仁能以開放的心態傾聽不同的聲音，且具有高度的執行力，是非常可貴的資產，未來將以溫度、準度及速度3個方式來凝聚團隊，藉由數位服務提供業務團隊更有效便捷的行銷工具，帶領新光銀行團隊優雅轉型，快步穩健前行。
由於李正國擁有銀行第一線業務和中後台風險管理的歷練，過去也曾推動組織和數位轉型，新光金也期待這位具有數據分析、資訊科技與金融專業的總經理，引領新光銀行數位轉型創新，提升顧客體驗與價值，落實永續經營。