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透過智能篩檢網　定期篩檢防癌變

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健康醫療網

2022-10-07 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】110年癌症續居十大死因首位，依衛生福利部最新統計資料換算，國內每4分鐘就有1人罹患癌症、每98分鐘就有1人因癌症喪失寶貴生命，另依國民健康署癌症統計資料，臺北市108年有約1萬3,591人新發生癌症，在近3年新冠肺炎疫情改變民眾定期篩檢習慣，相較疫情前參與篩檢人數整體減少14萬人，錯過發現治療黃金期，癌症正嚴重威脅市民健康與幸福。

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根據台北市癌症發生率統計，乳癌及大腸癌分別居第一及第四位，子宮頸癌也在女性十大癌症之列，但台北市110年四癌篩檢總量(乳癌、大腸癌、子宮頸癌、口腔癌)卻較疫情前降近三成，恐導致更高癌症的死亡率。

為讓民眾遠離癌症威脅，臺北市衛生局推出智能「篩檢地圖」，讓50、40、30歲以上，適齡篩檢腸癌、乳癌，以及子宮頸癌的市民，更方便隨時掌控最近的篩檢診間，讓忙碌的市民不再輕易錯失任何可以篩檢的機會。衛生局將陸續寄送通知予符合癌症篩檢資格市民，配合防疫政策戴上口罩拿起健保卡，相邀未篩檢的親

其實癌症可以預防　定期篩檢是保命良藥

臺北市衛生局長黃世傑強調，相對台灣，就醫方便，健保制度也完善，其實不輸給國外醫療技術，臺北市更提供醫療院所方便篩檢的服務，讓市民幾乎可以隨時篩檢，例如篩檢地圖、預約篩檢快速通關、夜間門診時間彈性、週末篩檢免於請假等等，北市醫療院所設置四癌篩檢櫃台單一窗口，提前預約、隨到隨做，方便快速，便利性高，呼籲民眾應該積極接受篩檢，主動關心自己的健康。

因應新冠肺炎疫情醫院防疫整備及服務降載，降低民眾前往醫療院所篩檢意願，癌症篩檢數量大幅下降。台灣癌症基金會執行長賴基銘教授強調，定期篩檢的重要性，不論國內外研究統計，許多癌症尤其是大腸癌、乳癌與子宮頸癌，是可以透過定期篩檢來早期發現，進而及早治療，不僅可以降低癌症的發生率，更可以提升存活率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55372

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