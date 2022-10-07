PLG／富邦挑戰三連霸！MVP席售價高達70000

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同樣近距離絕佳座位的一樓A區「每場都在 - 年度助攻王席」，是上賽季銷售最佳的票種，銷售量衝破500張已接近A區座位數的一半。今年凡購買本區季票就能獲得XAP X BRAVES聯名球員公仔組、47 X BRAVES聯名老帽、THOR X BRAVES聯名12L收納桶及MINI收納盒、BRAVES戶外網眼托特包等限定商品，新賽季勢必會再創銷售新高。而位於二樓C區的「最佳第六人席」為上賽季成長幅度最大的票種，與前賽季相比成長近三倍，平價的票種擁有綜觀全場的觀賽視野及專屬季票商品，加上附贈47 X BRAVES聯名老帽、ONPRO X BRAVES聯名行動電源和藍芽喇叭、BRAVES戶外網眼托特包及BRAVES牛仔布飲料提袋，日常實用的生活化周邊，絕對是CP值最高的季票票種。上賽季首度推出專為Fubon Angels打造的「火熱應援 – FA動次席」是全場最香的位置。除了附贈好禮外，購買此區還可優先享有勇士主場Fubon Angels相關活動參加資格。
今年首度開放2021-22勇士季票原始購買用戶可於售票第一階段（10月11日中午12點至10月12日）優先保留原位及開放換位的服務，第二階段從10月13日中午12點至10月17日為季票全面開賣，第三階段則11-12月主場單日票於10月20日中午12點開放購票。
上賽季的勇士年度季票總共銷售近千組，季票票房收入破千萬。今年挑戰三連霸，目標打造屬於勇士的王朝。臺北富邦勇士主場開幕戰11月5日上演上季的總冠軍戰戲碼，交手新竹街口攻城獅，為2022-2023 PLG例行賽揭開序幕。