中醫用藥多元　對抗新冠、長新冠有一套

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臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科醫師陳欣瑜指出，在中醫觀點，新冠肺炎屬於「溫疫病症」，症狀趨向「風熱」證型，在臨床上，中醫師通常選用「清熱解毒」藥物以緩解病人不適，國家中醫藥研究所研發之「台灣清冠一號」即是由此類藥物為主，幫助病人快速排除邪氣、恢復健康。
台北市立聯合醫院研發之「淨冠方」，則是透過弱化、淨化、減毒方式，減緩病情發展、有效控制感染率；此外，中醫師會依據病人當下症狀，量身打造個人專屬藥方，這三種用藥方式在臨床上的效果旗鼓相當。
「冠後益氣飲」、「淨霧方」 緩解長新冠症狀
世界衛生組織WHO調查，新冠肺炎確診者癒後三個月內可能會出現疲勞、呼吸急促、認知功能障礙等症狀且持續至少兩個月，通常會影響日常生活與工作能力，此類「長新冠」病人在臨床上越來越常見，中醫師以辨證論治方式，透過用藥與針灸，幫助病人修復臟腑損傷、降低後遺症發生率與縮短影響時間。
臺北市立聯合醫院針對此類病人研發兩種藥方：「冠後益氣飲」補益正氣、清肺止咳，以緩解感染新冠肺炎後咳喘、胸悶、倦怠等症狀；「淨霧方」開竅醒腦、安神益智，以緩解因壓力、居隔或感染新冠肺炎後的腦霧症狀。
中醫諮詢看診 可協助調理新冠後遺症
陳欣瑜提醒，若有新冠肺炎相關問題（確診、後遺症、預防染疫），可找中醫師諮詢看診，協助調理、量身訂做最佳處方，共同對抗新冠肺炎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55312
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