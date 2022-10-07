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廖威廉新婚6個月惹怒妻？突公開道歉：該面對還是要面對

▲廖威廉和愛妻卓君澤露營，意外惹怒對方，結果被要求公開道歉。（圖／翻攝自廖威廉IG）
▲廖威廉和愛妻卓君澤露營，意外惹怒對方，結果被要求公開道歉。（圖／翻攝自廖威廉IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-07 15:10:57

男星廖威廉今年4月和卓君澤登記結婚，8月風光舉辦婚禮，是演藝圈人人羨慕的夫妻檔，怎料，日前小倆口在出門遊玩的過程中，似乎發生小小的狀況，廖威廉突然被妻子要求公開道歉，而原因曝光後也讓粉絲們笑到不行。

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威廉3日在IG上分享露營生活，「露營的美好…除了一早起床奔放的髮型，還能看見美少女的天外飛仙…」接著偷偷放了一張卓君澤甩髮，而且呈現奇怪姿勢的照片，形象徹底崩壞，而卓君澤看到後也立刻放一張炸彈圖案在留言區，看來是不小心惹到妻子，也讓粉絲們感到擔心，「確定室友有說這張可以po嗎」、「看來是個沒有求生意志的男人呢！」、「為你默哀。」

▲廖威廉和愛妻卓君澤露營，意外惹怒對方，甚至被要求公開道歉。（圖／翻攝自廖威廉IG）
▲威廉分享卓君澤的詭異甩髮照，讓粉絲笑稱「沒有求生意志的男人！」（圖／翻攝自廖威廉IG）
過幾天後，威廉則PO出一張卓君澤要他公開道歉的對話截圖，「你發一篇道歉文，你要寫，造成大家擔心我的安危，10分抱歉，我家的老婆好溫柔的。」讓他直呼太誇張，但最後還是得聽話照做，「該面對的還是要面對，我錯了…可是大家明明很喜歡天外飛仙啊！按讚數跟留言數…都比首頁多很多…唉希望今天不要睡地板。」

有趣的夫妻互動，也讓大家笑翻，「還讓你回家不錯了」、「你沒有做錯，跪下就對了」、「確定門鎖沒換嗎？」就連圈內好友李易、勇兔都來朝聖，「真男人」、「老婆永遠是對的。」（編輯：詹鎰睿）

▲廖威廉和愛妻卓君澤露營，意外惹怒對方，甚至被要求公開道歉。（圖／翻攝自廖威廉IG）
▲事後威廉也乖乖聽卓君澤的話，PO出一篇道歉文，讓大家笑到不行。（圖／翻攝自廖威廉IG）

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