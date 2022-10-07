T1／T1聯盟熱身賽14日開始連三天登場　觀賽重點一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園雲豹傷兵歸隊陣容齊全 臺南台鋼獵鷹積極補強吹起反攻號角
上季排名第五的桃園雲豹在有傷兵的狀況下，仍於跨聯盟邀請賽中儕身八強，團隊整合狀況佳，且新秀陳孝榕的亮眼表現也備受矚目。面對熱身賽，球隊潛力前鋒羅振峰回歸在即，外援部分除了續約T1聯盟元年「阻攻王」和年度防守第一隊的戴維斯及最強外援威廉斯，也補進前波蘭國家隊中鋒拉佩塔，加強球隊禁區防守威力，期許在場上能擔任寶式球風的最佳策應。
聯盟元年成績墊底的臺南台鋼獵鷹補強最積極，於選秀會補進谷毛唯嘉、韓杰諭，於自由市場網羅曾是隊友的簡偉儒與吳岱豪等人，老中青三代於跨聯盟培養出好默契。洋將部分則招攬「馬爾他巨獸」德古拉、「大三元製造機」布朗以及去年征戰CBA的小前鋒愛德華，前者幫助球隊鞏固禁區，後兩者無論在機動性或全能身手，都能幫助球隊火力全開，如此嶄新面貌像在宣示著臺南台鋼獵鷹已今非昔比，不容小覷。
新北中信特攻與台灣啤酒英熊 陣容堅強奪冠呼聲居高不下
新北中信特攻近日再增添生力軍曾文鼎以及劉人豪，其中本土長人代表「大房東」曾文鼎，不僅能擔任陣中年輕小將的導師，更能增加場上的流動性與分攤進攻壓力。而外援全面改找東歐洋將，則是看中歐洲球風注重團隊意識的特性，包含來自立陶宛國家隊艾德、克羅埃西亞籍靈巧長人克力斯與雙能前鋒朱利，加上陣中主力林韋翰、阿巴西、謝亞軒等人，新北中信特攻如何展現「歐式」團隊閃電球風，是熱身賽看點之一。
國手雲集的台灣啤酒英熊，本季選秀加入曹薰襄與呂蔡瑜倫，而本土球員透過跨聯盟邀請賽磨合的相當完整，李啓瑋、朱億宗、蔣淯安等人的穩定表現，球迷們有目共睹，本季延攬的三名洋將也針對球隊弱點補強，包含全能前鋒希克斯、澳洲防守悍將哈吉勝、禁區巨塔范姜偉齊，也於九月開始加入球隊訓練，期盼本土與外援相輔相成穩定發揮，希望帶動英熊們有拚戰搶勝的態度，陣容堅強加上洋將策略清晰，在在顯示衝擊冠軍的企圖心。
臺中太陽如日方中望突破雲層 高雄全家海神目標衛冕冠軍
上季屈居亞軍的臺中太陽季外持續升級，本土陣容各方位增強，汪蔚傑總經理精準納入長人溫立煌與後衛盧冠軒，不僅厚實內線戰力更加強外圍火力。外援部分保留中鋒艾倫，並招攬巴拿馬國手前鋒陛下、美籍大前鋒艾德華，前者具內外兼修的能力，後者則活力充沛機能性極強，期待為太陽注入強悍元素。
高雄全家海神雖在跨聯盟邀請賽缺席，但冠軍班底調整狀態極佳，「海龍王」胡瓏貿與上季表現出色的于煥亞、余純安等人，也都養精蓄銳等待賽季開始，而年度新人呼聲極高的邱子軒加入，也讓板凳深度更進階。外援部分也沿用擁有絕佳默契的「布庫連線」-布銳克曼與庫薩斯，並再補進一名機能性極高的中鋒波捍能，更加顯示鞏固王者寶座的決心，但在四節八人制的規定下，高雄海神會如何調度，值得期待。
饒舌新星多重宇宙與Luxy Girls連袂登場 邀請熱血球迷熱力應援
熱身賽表演嘉賓邀請到曾參與《大嘻哈時代》的Multiverse 多重宇宙，由Macdella、EyeballRay 與SheATH組合而成的嘻哈團體，三位成員彷彿不同的星系各自蘊藏鍛造元素的熔爐，正如T1宇宙內各自運行的球團，有著不同球風和陣容。 另外10/15、16下午15:00則由號稱「地表最性感舞團」Luxy Girls開場，Luxy Girls成員大多為老師級人物，身材舞技都不在話下，一定要親臨現場才能感受美式風格的魅力。
T1聯盟推出3種應援席位與2款優惠票種，分別針對不同族群規劃合適看球選擇。場邊席主打近距離體驗球賽震撼，也是場內最尊榮的看球席次，第一排與第二排售價分別為＄1,500元與＄1,200元，座席皆使用NBA等級座椅。2F特區最貼近球員席的位置，可親身感受教練團與球員場下動態，體驗賽事的緊張和刺激，售價＄500元。3F看台區為二樓俯瞰視野席次，售價＄300元。而Friday Night優惠票為10/14(五)針對學生、上班族群的買一送一優惠，入場憑票並出示學生證或名片，即可再帶一位同行友人入場！球隊應援票則是10/14(五)至10/16(日)間，凡購買專屬應援票種，可於該球隊下場賽事，憑勝隊應援票票根，再次入場支持你喜愛的球隊。另外中信JCB卡友享專屬優惠與快速進場通道，現場出示中信JCB信用卡，購票可享9折優惠，且前100位卡友可至現場票口領取當日門票，領完為止。