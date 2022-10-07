女星過度使用喉嚨！被「禁言」2星期　焦慮爆發

蔡恩雨全新單曲《沒完沒了的情歌》，歌詞中置入了許多經典情歌歌名，她近來如火如荼地正準備10月22日於Zepp New Taipei 舉辦的「勇氣光圈觸電100%演唱會」，也為此在這週再度來台北Long Stay。她透露前陣子喉嚨使用過度導致聲音有點無力，被醫生交代「禁言」兩周護嗓，卻也因此加深焦慮情緒，表示道：「緊張到我頭髮都快掉光了！」
《沒完沒了的情歌》歌詞中特地巧妙安插許多大家耳熟能詳的情歌歌名，讓聽眾可以跟著她的歌聲，一起走過一幕又一幕的往情時光，安放回憶裡每段過往，也記得擁抱當下此刻身邊的愛情。蔡恩雨說：「這首歌名跟我最近的工作行程一樣『沒完沒了』！」被問到要如何介紹這首歌，她則笑說：「世界上已經太多情歌了，不刻意推薦大家特別要來聽這首歌，但是相信聽到的人一定會很有共鳴！」
提到將要開唱的心情，蔡恩雨表示：「每天都覺得壓力很大，緊張到頭髮都快掉光了！」顯見她緊張心情；她也甚至透露前陣子似乎是因為太累，加上喉嚨使用過度，所以導致聲音有「出不來」的無力感，緊急看了醫生後目前一切並無大礙，但卻被交代「禁言」，笑說最近講話都不敢太激動，擔心一不小心太用力講話，前面的保養都付之一炬，除了彩排要唱歌之外幾乎不太說話，開玩笑說：「跟我不熟的人應該都覺得我超自閉。」