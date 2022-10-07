新冠、流感、感冒超像怎判斷？醫指１差異，６種人快打流感疫苗！

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴盈達醫師表示，感冒常為吹風、淋雨、熬夜等免疫力較低弱時出現，新冠和流感兩者都是由病毒引起的呼吸道疾病，新冠病毒演化到現在，症狀已多為輕症，可能出現發燒、頭痛、流鼻水、鼻塞、喉痛、咳嗽、肌肉痠痛、疲倦、無力等，因人而異，已與感冒、流感非常像，相似到有時就連專業醫生也不易辨別，更不用說一開始只能以症狀和快篩評估的民眾。
賴盈達醫師表示，民眾經快篩結果為陰性後就診，醫師診斷時除了問診、也包括聽診、檢查耳部、鼻部等，最重要的其中一項依據也包含喉部檢查。雖說新冠肺炎症狀千變萬化、有些甚至沒有症狀，不過會讓人有所察覺而前往檢查，多數都會有個共通點，就是異常的喉嚨痛。
醫師表示，新冠肺炎引起的喉嚨痛，視情況常有別於流感、感冒、扁桃腺發炎、化膿等引起的疼痛，診間就有許多案例，當中就有案例形容相當生動，有如一顆仙人掌種在喉嚨一般。此時患者的喉部除了發炎、紅腫外，也常會有潰瘍、破損，視程度有所不同。這也是為什麼患者喉嚨常會有異常疼痛的情況。當然，經評估後最重要的依據還是PCR檢查，經檢查後對症下藥更有助恢復健康。
快篩陰但就是不舒服怎麼辦？醫：多篩幾次，別直接當感冒。
賴盈達醫師表示，民眾出現症狀使用新冠快篩試劑，有時會呈現陰性，但就是覺得身體不舒服，建議可多篩幾次作參考，別直接認定是流感或感冒，若經幾次篩出結果都是陰性，那麼流感或感冒的機率就會比較高。當然，還是應以醫師診斷為準。
不少民眾會擔心，會不會自己原本是流感、感冒，但去診所檢查之後反而增加新冠染疫風險？對此賴盈達醫師表示，醫療院所的醫護人員其實會比一般民眾來得更加謹慎，畢竟待在該環境的時間比常人還要來得長上好幾倍，也可能有較高接觸患者的機會，自然除了全副武裝之外，平時也更注意環境清消，光是清消頻率就有很大的差異，醫療院所當然會比一般普遍公共場所來得更加安全。
因此還是鼓勵民眾如有症狀，快篩陰後盡早檢查確認，若會擔心可帶著酒精，除了為雙手消毒，也可在椅子等觸及之處噴灑，醫師也是能理解的，甚至還會感謝幫忙消毒。
新冠未熄火、流感又來到，醫籲６種人快打流感疫苗！
賴盈達醫師呼籲，新冠疫情未止，流感季節又到，兩病毒若同時得到將可能對人體造成更大的影響，特別是65歲以上年長者、孩童、慢性病、癌症、孕婦、肥胖等風險較高的族群更要留意。建議遵照醫囑除了盡早打滿新冠疫苗外，也視醫師評估早日施打流感疫苗，早日接種更有助獲得雙重防護。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。