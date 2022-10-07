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特企／脫離體驗版！《海平線Sea Horizon》預計10/20上線

▲《海平線Sea Horizon》預計於STEAM 10月20日正式開售。（圖／品牌提供）
▲《海平線Sea Horizon》預計於STEAM 10月20日正式開售。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-07 16:21:21

由45 Studio工作室開發完成的一款棋盤式卡牌Roguelike遊戲《海平線 無盡旅程(Sea Horizon)》，自體驗版5月上線以來，廣納各地Roguelike玩家意見，計畫性地逐步新增篇章與地圖、優化卡面設計、修正角色平衡等，目前已在進行最後的完善與修正。開發團隊宣布，預計在2022年10月20日脫離體驗版(Early Access)，正式於Steam平台上架。

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流程全面優化 加快冒險循環

正式版不只加入多位新角色，更縮短了單人故事的長度，玩家將能快速地完成一場冒險，再去體驗不同的篇章；新增的多人冒險模式，追求挑戰的玩家可以挑選三名角色進行遊戲，透過不同職業組合、技能搭配，迎戰強大的敵人。

獨特骰子事件　決定命運與戰術

遊戲中以骰子作為戰鬥手段，裝備上的骰子將決定每回合擁有的資源。正式版進一步將骰子元素結合隨機事件，在大地圖行走時，部分地點會出現獨特的「擲骰」事件，玩家可能會意外獲得高級裝備，或是遭遇一場菁英戰鬥，端看骰子隨機擲出的結果決定。

為了強化地圖探索的樂趣，開發團隊也新增「走路效果」系統，玩家每走幾步便會帶來特定的正面或負面影響，冒險時的刺激感更上一層。

此外，開發團隊將死亡機制修改為可重新挑戰，即使戰敗，也可以重新調整裝備與技能後再次嘗試。更強化了角色外觀系統，將特殊外觀加入各別綁定技能，不只改變角色風格，玩家前期的技能搭配也能更為順利。

《海平線 無盡旅程 (Sea Horizon) 》充分結合「骰子」、「隨機」、「策略」等元素，既能體驗隨機性帶來的樂趣，也能思考不同策略應對敵人。遊戲1.0正式版將在10月20日於Steam上線，且 Switch版也會同步上市，並更新日文翻譯。現在就揚帆啟航，開啟一場專屬於你的獨特旅程！

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