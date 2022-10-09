內幕／林智堅歸隊掌兵符　夜會老柯擬戰略

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最終在台大國發所與中華大學科管所相繼宣布撤銷林智堅學位後，民進黨選擇轉移陣地、清理戰場，林智堅8月黯然宣布退選。林智堅不僅是綠營中生代接班梯隊，更是政壇明日之星，必然是國民黨除之而後快的對象，如今林智堅晉升直轄市長夢碎，仕途受挫。而選情部分因快刀止血，還不至於「一屍五命」，但桃園與竹市已淪為重災區。
林智堅指定接班的新竹市長參選人沈慧虹孤軍奮戰，選情受到波及可想而知，但知名度不高是硬傷，受到林智堅選戰波及，「智慧連線」斷裂，起步不免踉蹌。但事務官出身的沈慧虹，行政資歷豐富，曾任台鐵奮起湖車站站長，第一位女站長在歷史留名，日後轉往台北市府任職，協助推動各項交通規劃，曾經一同共事的黃珊珊也大讚她是政策的擘畫者，給予「無人能出其右」超高評價。
沈慧虹30多年來行政資歷，練就一身硬底子、真功夫，但揮別公務員身分後，轉換跑道成為政治初心者投入選戰，土法煉鋼跑行程，至今累積20場政策發表會、超過50鄰里願景說明會，走進人群增加知名度，每周安排滿檔的鐵人行程，努力將自己與副市長做連結，民調穩定成長。另方面，林智堅也沒有沈寂太久，經過一個月的時間，在沈慧虹的百工百業後援會成立大會復出，歸隊後從9月初開始加入選戰策略會議。
據悉，柯建銘每個周末都會邀集林智堅、沈慧虹、議員小雞與幕僚們一同開會，時間多半落在晚上9、10時，是沈慧虹假日結束最後行程後擠出來的空擋，約莫15、16人大家魚貫而入柯建銘的家中，柯建銘會先請同仁準備剉冰，讓大夥「呷涼ㄟ」，大家手中各自捧著一碗消暑，唯獨嗜甜如命的沈慧虹沒份，行程滿檔的她聲音沙啞，早就被幕僚警告不能吃冰。
在會中，柯建銘會給予組織陸戰與行程安排上的建議，沈慧虹會報告與對手的攻防、議題和即將推出政策。林智堅則是平時拜會組織頭人與意見領袖，在會中除了反應地方的聲音與自身的觀察外，也能有效率掌握節奏，遇上問題立即提出解方，加速團隊運作，自喻現在是「沈慧虹的分身」，師徒3人分進合擊。
沈慧虹雖然是政治素人，但也不是所有建議都照單全收，尤其政策上有自己一套見解，在「關埔亮點計畫」討論過程中，林智堅多次提醒難度很高，可再研議如何推行，最終仍凹不過她的堅持，習慣了替林智堅宣傳施政成績，現在為了自己催生的政見辯護，對沈慧虹而言，政策上讓步是不存在的。
沈慧虹陣營指出，沈喊出「新竹光榮我帶頭」主打政績牌，認為選舉應該回歸正軌，至今提出包括交通、舊城、產業、環境、香山、關埔、教育、社福等願景，下周也將發表旗艦型政策，期盼用政見打動新竹人，同時也喚起市民對於過去8年政績的記憶，選戰倒數階段，將會一步一腳印、爭取市民支持，月中競選總部成立，屆時總統蔡英文、柯建銘與林智堅都將同場站台，凝聚勝選氣勢。
而距離大選投票不到50天，竹市選舉結果猶未可知，根據最新民調顯示，沈慧虹、高虹安與林耕仁支持度分別為30.4%、27.3%、17.9%，藍營林耕仁淪為「邊緣仁」，民眾黨高虹安一席「戰學歷」言論，把自己推向輿論的風頭浪尖，影響選情，沈慧虹逆勢成長拿下首位。一份民調各自解讀，領先者感謝市民支持，落後的一方批評是操弄選情。是反應地方民意，或是用民調包裝的刀光劍影，投票結果出爐終將全部現形。