修平科大開發數位導覽系統 漫遊宮保第體驗更便捷旅遊

迎接後疫情時代國旅商機，修平科技大學攜手國定古蹟霧峰林家宮保第，共同研發建置「數位導覽系統」，遊客透過智慧型手機下載「活動好樂趣」APP，就可以漫遊宮保第，探索園區景點的人文、歷史及特色。目前已經建置中文、英文及日文等導覽內容，為遊客打造更便捷的旅遊體驗。

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修平科大吳東昇副校長表示，隨著後疫情時代來臨，國內旅遊熱度及國際旅客來台深度旅遊客群將逐漸升溫。基於專業導覽人力有限，參觀遊客的需求景點及逗留時間各自不同，藉由本次修平科大結合宮保第園區共同開發之導覽APP，遊客不需透過導覽員專人介紹，也能自行了解探索，體驗宮保第人文底蘊之美。

這項「漫遊宮保第─數位導覽系統」，是修平科大電機工程系許耿禎教授帶領師生團隊，將智慧科技運用於傳統文化古蹟導覽上，今天在宮保第園區舉辦成果發表會，由修平科大吳東昇副校長及宮保第園區林俊明董事長共同主持，現場氣氛熱鬧隆重。

霧峰林家宮保第園區於3年前參加修平科大USR種子型計畫，主題內容是「文化資產守護、建構古蹟智慧化暨環境監測先期災害預警系統」。3年來，修平電機系許耿禎教授團隊，年年為宮保第場域建置及驗證多項創新成果，第1年是「智慧守護」先期災害預警系統，第2年是「蹟不可濕」漏水感測系統，今年則是「漫遊宮保第」數位導覽系統。

▲修平科大結合智慧科技，為古蹟霧峰宮保第開發數位導覽系統，今後漫遊宮保第可以體驗更便捷旅遊。（圖／修平科大提供）

修平科大電機系許耿禎教授說，透過「可自行維護之通用型導覽平台系統」技術，應用低功耗藍牙主動推播「Beacon」，在園區內建置16個景點感應器，遊客只要以智慧型手機開啟藍芽、下載「活動好樂趣」APP，手機就會自動與景點互動連結，可探索園區內各景點的人文、歷史及特色，目前已經建置中文、英文及日文等導覽內容。