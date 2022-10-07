旺季不旺7年首見！9月出口年減5.3%　終止連26個月正成長

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若就9月主要貨品出口觀察，也多較去年同月下滑，以光學器材年減36.2%最劇，主因面板產能降低、價格持續走跌，基本金屬及其製品受用鋼需求低迷、客戶端去化庫存影響，年減26.6%，塑橡膠及其製品、化學品亦隨買氣收縮，各年減25.2%、15.2%；電子零組件則增2.4%，連續41個月正成長。累計1至9月以電子零組件、礦產品出口增加較多，各增21.4%、88.0%，光學器材則減24.7%。
就主要市場來看，9月對中國大陸與香港出口跌幅擴大為13.3%，表現最為疲弱，對歐洲、美國、日本出口同步轉呈下滑，分別年減5.2%、2.1%、0.7%，終止連續17-29個月上升態勢，僅對東協出口維持正成長，年增率則縮小為5.5%。累計1至9月對5大市場出口值皆為歷年同期新高，其中對美國、東協各年增21.5%、20.8%，對陸港小增3.6%。
展望未來，蔡美娜指出，雖有高效能運算、車用電子、資料中心等新興應用商機及終端產品晶片含量提升的正向助力，惟美、歐等主要經濟體相繼
升息，各國製造業活動已見明顯放緩，加上新冠疫情風險未除、俄烏戰事膠著及美中科技戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮，恐將高度牽制我國今年第4季出口表現，有待密切關注後續發展。
蔡美娜說，今年第3季出口呈現旺季不旺的情況，這也是7年以來首度出現這樣的狀況，10月出口就目前來看，也不太容易回到400億美元以上，估計可能在377至389億美元之間，換算年減3%至6%，而第4季出口狀況也是一樣，在目前全球通膨短期不容易舒解之下，去化庫存是王道，市場普遍認為要庫存要恢復正常水準可能要到明年第2季，第4季可能還是呈現「旺季不旺」狀況。
不過，蔡美娜說，與亞洲主要經濟體相較，台灣出口表現仍在前段班，若第4季出口值能維持262億美元、進口值183億美元，就可追平去年歷史新高紀錄，也就是說，今年出‘、進口刷新歷史紀錄輕而易舉，但年增率則呈現上半年高揚、下半年低平狀態。