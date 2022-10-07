張文綺突接來電！媽媽車禍、狗狗走失 深夜爆哭直播求助
31歲女星張文綺，向來總是給人活潑、樂觀正面的形象，但在昨（6）日，張文綺突然開直播，一邊落淚一邊述說，人在高雄的媽媽出車禍，再加上心愛的毛小孩「圓圓」也走失，壞消息接連發生，讓她頓時相當無助，只好透過直播尋求大家幫忙。
張文綺昨天深夜在臉書直播中表示，自己飼養的愛犬「圓圓」走失，再加上媽媽也出了車禍，讓剛剛在工作的她，一接到電話後就瞬間崩潰，自責無法在第一時間陪伴家人，也趕緊取消後續安排的工作行程，決定隔天一早就衝回高雄。
此外，張文綺也透露，剛結束工作的她，還在回家的路上差點發生車禍，種種壞事接連發生，讓她瞬間無法承受，只好祈求大家幫忙禱告，也希望住在小港的網友們，能幫幫她尋找愛犬，突如其來的狀況，也讓粉絲們非常擔心，不斷留言給予安慰。
幸好，過一段時間後，張文綺就在臉書傳達好消息，不僅狗狗順利找到了，媽媽也平安無事，「真的萬分感謝你們用這麼多的愛及力量來幫助我，在一個這麼突然的夜晚裡，真的讓我非常脆弱，感謝上帝保守媽媽的身體，雖然擦傷有點嚴重！但是人沒事，雖然狗狗走丟，但是有好心人事來留言給我，也因著大家的力量，讓我們這麼快的可以找到圓圓。」（編輯：詹鎰睿）