「嘉有好食堂」社區共餐計畫 40處據點獲殊榮

嘉義縣衛生局推動「嘉有好食堂」社區共餐據點餐飲營養輔導計畫，共有 40 處社區據點榮獲優級及良級殊榮。今 (7) 日上午在創新學院由嘉義縣長翁章梁親自頒獎，另衛生局也請營養師設計健康餐盒，讓與會來賓與長者一起吃出營養衛生好滋味。

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為使社區長者吃的健康，衛生局營養師 3 年實地走訪 180 間社區共餐據點，輔導社區廚媽及志工，從正確選擇食材、環境餐飲衛生、均衡營養兼健康料理原則等知能，以營養衛生兩大核心建立 2 階段訪查機制，讓各共餐據點全面提供｢吃得下、吃得對、吃得好、吃得巧｣的高齡友善健康飲食。

營養師表示，輔導過程經常遇到廚媽及志工對於食材存放、衛生環境及營養的觀念不清，發生庫存食物過多、冰箱存放不當、餐點大魚大肉不均衡及烹調過於油膩等狀況，為此製作食材來源管理單及均衡營養餐墊圖文解說，讓據點可以輕鬆管理食材，了解飲食均衡度及份量控制，輔導過程也透過據點雙向回饋，共同來修正解決問題，全縣據點輔導涵蓋率已達 100% ，未來將不定期訪查及輔導新設立據點，保持優良飲食環境，讓長者吃到營養衛生好滋味。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，社區共餐據點雖不像餐飲業者一般擁有專業知識及證照，但希望長輩吃的均衡營養又健康的心意是無人可比的，透過營養師的輔導，協助各社區據點都能提升衛生及營養識能，建立良好的烹調作業習慣，同步搭配運動相輔相成，顧好身體健康。

▲嘉義縣衛生局特邀營養師設計健康餐盒，讓與會來賓與長者一起吃出營養衛生好滋味（圖／嘉義縣政府提供）