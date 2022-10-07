瑞信傳財務危機　國壽持有債券部位曝險350億

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國泰金總經理李長庚開幕致詞時也談到，全球風險報告裡面，氣候行動失敗是第一名風險，因此聰明且快速付諸行動非常重要。從政府、倡議機構到財務會計準則的改變，氣候行動變成國與國、企業與企業之間的競爭。國泰金看到這股趨勢，從2011年起透過投融資核心職能與企業一起打拼，創造永續商機。但是光靠我們這一代努力是不夠的，下一代年輕人投入更重要，希望能讓他們認知氣候變遷議題、發揮創意，由年輕人提出對氣候變遷的方案與反思，對未來才是最好的方案。
國泰金也將於10月9日在博覽會上舉辦氣候變遷青年論壇，鼓勵青年勇於提出氣候變遷解決方案。在今年11月13、14日，國泰金更將與COP27論壇連線，由國泰金董事長蔡宏圖擔任講者，把國際資訊連線到台灣，與國際接軌。希望能透過跨世代的努力，讓台灣可以掌握永續先機，願氣候變遷的危機可以緩解。
不過，近來瑞信傳出財務危機，也引發市場擔憂2008年雷曼事件可能重演。對此，李長庚受訪時指出，國泰金持續注意瑞信的發展，不希望雷曼事件再來，因為這不只對瑞信、對全球會是很大衝擊，但他說，瑞信資產規模即便比雷曼兄弟大，影響會比2008年、2009年來得小，主要是2008年後全球央行協作機制比當年好多了，當時AIA有很多金融資產、整個上下交易網絡並不清楚，現在整個體系協作及透明度都強太多，金融市場最怕就是不確定，不知錢在哪裡會有什麼問題。
李長庚認為，也許瑞信在過程中會很辛苦，但以現在政府對狀況的了解、透明度也夠、掌握度高，相信風險會比雷曼那時小。他也不諱言，國泰人壽持有瑞信債券部位，近期瑞信CDS飆到250個基點，會依財報準則做減損評估，提列可能損失準備。國泰人壽執行副總經理林昭廷則補充，目前國泰人壽持有瑞士信貸債券都是主順位債券，部位約350億元，債券評等為投資等級、並未被調降，按照現狀來看，不需要增提預期信用損失等。
至於壽險業面臨淨值風暴，南山人壽、國泰人壽等大型壽險公司自結9月底淨值比已不足法定3%門檻，部分壽險業者建議採「金融資產重分類」解決，引爆正反論戰。李長庚今日強調，財報導入有時間差、外在環境衝擊短期迅速且巨大，全世界產業均受外在變動影響，加上有其他國家已採用新方法，國泰人壽因此建議金融資產重分類，但資產重分類基本上是應急措施，企業只是提出建言，最主要還是尊重會計研究發展基金會及主管機關決定。