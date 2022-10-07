要求請假投入選舉 李坤城：希望侯上演「敢辯的勇氣」
選戰進入最後倒數50天，民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城今（7）日呼籲競選連任的新北市長侯友宜，應即刻宣布何時請假投入選舉，維持行政中立，來一場公平的君子之爭，喊話侯友宜不要把新北市民當做二等公民，應該光明正大接下各家電視台的邀請，如同侯友宜自己臉書發文「改變的勇氣」第五部曲，希望侯能上演「敢辯的勇氣」，讓雙方候選人有交叉詰問的機會。
李坤城表示，新聞報導台北市長選舉的辯論將由2家電視台主辦，台北市民有機會看到3位候選人公開交鋒，向選民報告；林佳龍已經簽署數家民間媒體辯論的邀請，但侯友宜至今遲遲未同意民間辦理辯論，龜縮在發言人的背後，不願面對對手的挑戰，更不願意面對選民，難道新北市民不如台北市民？
新北市議會民進黨團今天也針對侯友宜市府團隊行政不中立問題召開記者會，呼籲不要讓市府淪為選舉工具，逼公務員違反行政中立，將公務員當成輔選工具人。對此李坤城也呼應表示，侯友宜常常把公務行程當成競選活動，把公務員當成競選的工具人，嘴巴說選舉不要罵來罵去，卻放縱競辦抹黑攻擊林佳龍，根本是說一套，做一套，就像他自己嘴裡說好好做事，心裡想2024一樣；強調對於藍營指林佳龍過去在擔任台中市長兼選委會主委期間，因為跨區到彰化輔選被裁罰，林佳龍已經說會虛心檢討，但反觀侯友宜，不但不願意告知市民什麼時候要請假，還全台跑透透輔選其他候選人，毫不諱言有要選總統的打算，整天由發言人成天氣急敗壞發新聞稿，深為主帥的侯市長卻畏戰，不願意公開在主流媒體上辯論，呼籲侯友宜能有「敢辯的勇氣」。