吃魚「變聰明」 到底有沒有科學根據？DHA、EPA圖鑑 一目了然　營養師：最好各種魚輪流吃

我是廣告 請繼續往下閱讀
所以不只小孩需要吃魚，當大人覺得腦力不好使、需要吃魚油時，建議吃魚的效果會更佳，在此高敏敏提供各種魚的DHA、EPA圖鑑，供民眾參考（以下為每100g之數值）：
鯖魚
DHA：4503mg/EPA：2851mg
秋刀魚
DHA：2548mg/EPA：1407mg
鰻魚
DHA：1218mg/EPA：649mg
鮭魚
DHA：893mg/EPA：1270mg
香魚
DHA：547mg/EPA：280mg
石斑魚
DHA：516mg/EPA：206mg
竹莢魚
DHA：388mg/EPA：208mg
白鯧魚
DHA：323mg/EPA：117mg
虱目魚
DHA：163mg/EPA：37mg
鮪魚肚
DHA：105mg/EPA：35mg
除了含有DHA和EPA之外，魚的營養還包括豐富的優質蛋白，能提升免疫細胞健康、強健肌肉；低飽和脂肪可保持血管暢通、減少心血管疾病；維生素E有助抗老、抗氧、護血管、滋潤皮膚、及柔順秀髮。
另外，由於魚肉的纖維結構比較短，因此比其它肉類容易咀嚼吞咽、更容易消化吸收，供人體使用。
高敏敏指出，根據食藥署建議，民眾可依照年齡就吃魚的份量做出調整，1至3歲的孩童每週食用2份；4至6歲每週可攝取3份；孕婦每週則需多達7至9份；一份魚相等於約三根手指併攏的大小及厚度。
但高敏敏警告，若要攝取鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚等，必須特別注意份量，孕婦及育齡婦女每週不宜超過1至2份；6歲以下兒童每月不宜超過1份。
最後她建議大家，不論是深海魚或淡水魚都有豐富的營養，民眾可以適量攝取多樣化的魚類，不同種類的魚輪流吃，確保營養均衡！
本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
延伸閱讀
異位性皮膚炎逾6成合併氣喘、鼻炎！ 醫：及早治療防止「破口」最重要
壓力恐使「潰瘍性結腸炎」大爆發！ 她腹瀉狂拉只能坐馬桶吃飯