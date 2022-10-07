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吃魚「變聰明」 到底有沒有科學根據？DHA、EPA圖鑑 一目了然　營養師：最好各種魚輪流吃

吃魚「變聰明」 到底有沒有科學根據？DHA、EPA圖鑑 一目了然　營養師：最好各種魚輪流吃
吃魚「變聰明」 到底有沒有科學根據？DHA、EPA圖鑑 一目了然　營養師：最好各種魚輪流吃

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-07 18:30:52

常聽長輩說吃魚會變聰明，營養師表示，吃魚不止可以變聰明，還有好多其他好處！

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營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》說明，魚肉的脂肪中含有Omega -3不飽和脂肪酸DHA和EPA，DHA不但有助孩童腦部及視力發育、延緩成年人腦部和視力退化；EPA還可幫助抗發炎、預防血栓形成、保護心血管、以及降低慢性病風險。

所以不只小孩需要吃魚，當大人覺得腦力不好使、需要吃魚油時，建議吃魚的效果會更佳，在此高敏敏提供各種魚的DHA、EPA圖鑑，供民眾參考（以下為每100g之數值）：

營養師高敏敏 授權提供
營養師高敏敏 授權提供
鯖魚

DHA：4503mg/EPA：2851mg

秋刀魚

DHA：2548mg/EPA：1407mg

鰻魚

DHA：1218mg/EPA：649mg

鮭魚

DHA：893mg/EPA：1270mg

香魚

DHA：547mg/EPA：280mg

石斑魚

DHA：516mg/EPA：206mg

竹莢魚

DHA：388mg/EPA：208mg

白鯧魚

DHA：323mg/EPA：117mg

虱目魚

DHA：163mg/EPA：37mg

鮪魚肚

DHA：105mg/EPA：35mg

 

除了含有DHA和EPA之外，魚的營養還包括豐富的優質蛋白，能提升免疫細胞健康、強健肌肉；低飽和脂肪可保持血管暢通、減少心血管疾病；維生素E有助抗老、抗氧、護血管、滋潤皮膚、及柔順秀髮。

另外，由於魚肉的纖維結構比較短，因此比其它肉類容易咀嚼吞咽、更容易消化吸收，供人體使用。

高敏敏指出，根據食藥署建議，民眾可依照年齡就吃魚的份量做出調整，1至3歲的孩童每週食用2份；4至6歲每週可攝取3份；孕婦每週則需多達7至9份；一份魚相等於約三根手指併攏的大小及厚度。

但高敏敏警告，若要攝取鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚等，必須特別注意份量，孕婦及育齡婦女每週不宜超過1至2份；6歲以下兒童每月不宜超過1份。

最後她建議大家，不論是深海魚或淡水魚都有豐富的營養，民眾可以適量攝取多樣化的魚類，不同種類的魚輪流吃，確保營養均衡！

 

本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導

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