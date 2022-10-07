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天冷真的會「閃到腰」　中醫揭4護法：伸展、姿勢、腹肌、保暖

天冷真的會「閃到腰」　中醫揭4護法：伸展、姿勢、腹肌、保暖
天冷真的會「閃到腰」　中醫揭4護法：伸展、姿勢、腹肌、保暖

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-07 18:30:52

天氣漸漸轉涼，天冷閃到腰的機率大幅提升，中醫提醒大家需注意保暖以免「閃到腰」。尤其是本身有舊疾，如腰椎間盤突出或滑脫、或平時需搬重物、久坐久站的人，若腰背部肌肉又常常受涼，就容易導致局部肌肉緊繃、痙攣而「閃到腰」。

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康禾中醫診所主治醫師楊宗翰在臉書粉專Dr.Alex 楊宗翰中醫師》說明，通常是錯誤的動作或不良姿勢，造成腰部肌肉急性拉傷，尤其天冷閃到腰的機率更是大幅提升。因溫度較低時肌肉容易緊繃，使得較難出力、收縮功能變差，這時若反覆彎腰、搬抬重物，加上肌肉保護腰部關節的能力不足，就易導致肌肉或韌帶拉傷。

示意圖/Unsplash
示意圖/Unsplash
肌肉或韌帶拉傷2類型

·        急性發炎，一般最常見的是腰背肌肉筋膜拉傷所造成的，這種狀況比較常發生在年輕人身上，例如肌肉過度訓練或伸展、突然之間施力過大；

·        慢性疼痛，大多是椎間盤突出或脊椎小關節面錯位而造成的發炎，比較常發生在中老年及經常搬重物、反覆地前傾彎腰。

如何治療

·        病患在急性期需躺臥床休息，將痛側保持在上方，切記不要隨便推拿或按摩，同時避免彎腰或劇烈運動，坐著的時候建議使用腰墊以增加支撐力；

·        慢性疼痛者，若核磁共振造影顯示退化不嚴重，基於椎間盤仍保有彈性的考量，建議可透過針撥與結構治療，先鬆解開患者的下段胸椎，接下來再透過手法矯正患者的腰椎，解除壓迫的狀況。

如何預防

·        要預防拉傷，楊宗翰建議大家要時常做伸展運動，若工作需維持同一個姿勢較久，最好每30-40分鐘做一次腰部伸展；

·        平日里要保持正確姿勢，搬運重物時善用下肢力量分散腰部壓力，蹲下並盡量使重物靠近身體再站起，必要時可搭配護具，加強腰部的保護；

·        建議平時要訓練腹肌，強化腹部核心肌群，把自己的天然護腰練出來後，有助維持脊柱的前後平衡；

·        注意保暖，避免出汗後受到冷風吹或洗冷水澡，減少緊繃而再次受傷。

 

本文經 楊宗翰醫師 臉書粉專Dr.Alex 楊宗翰中醫師》授權報導

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