天冷真的會「閃到腰」　中醫揭4護法：伸展、姿勢、腹肌、保暖

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肌肉或韌帶拉傷2類型
· 急性發炎，一般最常見的是腰背肌肉筋膜拉傷所造成的，這種狀況比較常發生在年輕人身上，例如肌肉過度訓練或伸展、突然之間施力過大；
· 慢性疼痛，大多是椎間盤突出或脊椎小關節面錯位而造成的發炎，比較常發生在中老年及經常搬重物、反覆地前傾彎腰。
如何治療
· 病患在急性期需躺臥床休息，將痛側保持在上方，切記不要隨便推拿或按摩，同時避免彎腰或劇烈運動，坐著的時候建議使用腰墊以增加支撐力；
· 慢性疼痛者，若核磁共振造影顯示退化不嚴重，基於椎間盤仍保有彈性的考量，建議可透過針撥與結構治療，先鬆解開患者的下段胸椎，接下來再透過手法矯正患者的腰椎，解除壓迫的狀況。
如何預防
· 要預防拉傷，楊宗翰建議大家要時常做伸展運動，若工作需維持同一個姿勢較久，最好每30-40分鐘做一次腰部伸展；
· 平日里要保持正確姿勢，搬運重物時善用下肢力量分散腰部壓力，蹲下並盡量使重物靠近身體再站起，必要時可搭配護具，加強腰部的保護；
· 建議平時要訓練腹肌，強化腹部核心肌群，把自己的天然護腰練出來後，有助維持脊柱的前後平衡；
· 注意保暖，避免出汗後受到冷風吹或洗冷水澡，減少緊繃而再次受傷。
本文經 楊宗翰醫師 臉書粉專《Dr.Alex 楊宗翰中醫師》授權報導
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