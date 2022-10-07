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維生素E保護心血管！　醫推薦「7食物」補充營養

維生素E保護心血管！　醫推薦「7食物」補充營養
維生素E保護心血管！　醫推薦「7食物」補充營養

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-07 18:30:52

維生素E屬於脂溶性維生素，有助於維持肌肉、血管、器官健康及防止留下疤痕。不過，家醫科醫師李思賢指出，若長期肌肉無力、患上心血管疾病，可能是缺乏維生素E，並列出了7種富含維生素E的食物，建議民眾多攝取。

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▲維他命E能預防心血管疾病。

李思賢在臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》發文表示，維生素E的功能相當多樣，早期曾用來治療多種疾病，包括血栓、心絞痛、靜脈炎等，除了能保護全身多處器官免於自由基的威脅、降低組織耗氧量、改善循環刺激肌力、有助於傷口復原、防止疤痕產生，還能預防動脈粥狀硬化、間歇性跛行、視網膜病變和皮膚炎。

李思賢提到，由於人體缺乏維他命E的症狀不像其他營養一樣專一，因此很難從臨床判斷，但長期的心血管疾病或是肌肉無力萎縮，都有可能是缺乏維他命E所引起的症狀。

李思賢也表示，雖然維生素E是身體裡主要的「脂溶性」抗氧化劑，貯存於脂肪、肝臟、心臟、肌肉、睪丸、子宮及腦下垂體等地，卻是所有脂溶性維他命中，貯存時間最短的，所以必須定期補充，建議多攝取7種可補充維他命E的食物，包括穀類、麥類、杏仁、葵花子、花生、酪梨、菠菜。

李思賢強調，通常需要攝取一段較長的時間，脂溶性營養才能達到最好的狀況，要是想購買補充品，務必選擇天然來源，如從葵花子中萃取即可。

本文經家醫科醫師李思賢臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》授權報導

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