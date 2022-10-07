禁燃油車配套跟得上？王國材：中央帶頭設3千支電動樁
立法院今（7）日於大院進行總質詢，政府宣示2040年新售汽機車100%電動化，立法委員黃國書指出，政府規劃電動車市售占比2030年30%、2035年60%、2040年100%，但目前看來有相當難度。對此，交通部長王國材則回應，交通部從明（2023）年開始，公車不再補助一般燃油車，2030年公車通通電動化，未來也將友善充電環境，全國有4,300的電動樁，公部門帶頭做3,000支。
黃國書指出，國際包括歐盟、日本、韓國都是訂出2035禁售燃油車年限，我國運輸部門碳排量高居全國第四，全台800多萬輛汽車中，目前僅有1萬2千多輛電動車，占比不到2%；而在1,400萬輛機車中，電動機車也僅有45萬，占比不過3%。更別提小貨車96萬3377輛中，電動小貨車僅84輛，占比0.009%。純電動大貨車到今年才首次有2台上路，未來期程恐怕難趕上。
另外，政府於2030年之前有無設立短期目標，如2025年電動車市售占比應達多少比例？若電動車占比無法有效提高，政府是否可能提出採禁售或禁買燃油車之強制手段？而加油站未來是否全面退場？或保留部分比例？有無期程？如何輔導加盟業者轉型充電站？
王國材表示，目前台灣電動機車有60萬輛、電動公車1.016輛、電動小客車快3萬輛，國發會有統籌各單位。交通部是從明年開始，公車不再補助一般燃油車，2030年公車全面電動化，且同時友善充電環境，全國將設置4,300的電動樁，公部門帶頭有3,000支 ，按照電動車發展比例，80台電動車要一個快充，已經計算各縣市到2050年，每年要需要多少快充，都已經估算出來了。
王國材指出，在行政院核定計畫後，明後年有9.8億補助地方建設公共充電樁，「如果民間可以做就民間做，偏遠的地方就政府來做，這9.8億經費中，也會在高速公路服務區有充電站，非高速公路的沿線鄉公所也會補助」，未來加油站在經濟部也有轉型計畫，賣油會變成賣電。