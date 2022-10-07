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瘋狂放大看！國光女郎許薇安濕身洩半球　自豪：真的很秋

▲許薇安穿紅色內衣入鏡，相當性感。（圖／翻攝自許薇安IG）
▲許薇安穿紅色內衣入鏡，相當性感。（圖／翻攝自許薇安IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-07 19:48:142022-10-07 19:55:03

國慶連假前夕突來暴雨，超人氣直播主許薇安在戶外工作取景，儘管是濕冷的下雨天，她依舊敬業地穿著紅色內衣、激短牛仔褲入鏡，與沙灘車一起拍攝美照，任由雨絲灑落全身，展現濕身風的性感一面，還刻意強調這組照片真的很秋，要粉絲注意亮點，網友瘋狂放大畫面，才發現內衣下緣被剪破，微露南半球圓弧曲線，不禁驚呼：「實在太犯規了！」

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▲許薇安臉蛋甜美，擁有170公分高挑身材。（圖／Up直播提供）
▲許薇安臉蛋甜美，擁有170公分高挑身材。（圖／Up直播提供）
▲許薇安身材曼妙。（圖／許薇安臉書）
▲許薇安身材曼妙。（圖／許薇安臉書）
▲許薇安轉過身來，露出豐滿上圍。（圖／許薇安IG）
▲許薇安轉過身來，露出豐滿上圍。（圖／許薇安IG） 
▲許薇安突然大轉身，展現32E的傲人上圍。（圖／翻攝自許薇安IG）
▲許薇安突然大轉身，展現34E的傲人上圍。（圖／翻攝自許薇安IG）
許薇安因上過《康熙來了》、《國光幫幫忙》等綜藝節目，擁有「國光女神」的封號，不只談吐幽默，更是擁有高顏值、身材的正妹，170公分修長雙腿、加上34E、24、34傲人三圍，讓粉絲相當傾心，常會送上貴重禮物。

她今（7）日曬出在宜蘭露營區開著沙灘車的美照，面對鏡頭擺出嫵媚姿勢，笑說：「這組照片真的很秋，秋在你要放大看才能看到細節，細節全都到位，就舒服，你們肯定愛」，粉絲不斷放大畫面，發現紅色內衣刻意剪開下緣，隱隱約約露出南半球曲線，再仔細放大看，原來性感無比的畫面，其實是在大雨中拍攝，許薇安全身都濕透了。

▲許薇安彎腰擺姿勢，洩露南半球曲線。（圖／翻攝自許薇安IG）
▲許薇安彎腰擺姿勢，洩露南半球曲線。（圖／翻攝自許薇安IG）
▲許薇安要粉絲放大看，才能品味其中細節。（圖／翻攝自許薇安IG）
▲許薇安要粉絲放大看，才能品味其中細節。（圖／翻攝自許薇安IG）
▲許薇安淋著暴雨拍照，相當辛苦。（圖／翻攝自許薇安IG）
▲許薇安淋著暴雨拍照，相當辛苦。（圖／翻攝自許薇安IG） 
▲許薇安在暴雨中拍照渾身濕透。（圖／翻攝自許薇安IG）
▲許薇安在暴雨中拍照渾身濕透。（圖／翻攝自許薇安IG）
網友收到她的提示，開玩笑說「那個細節是.........南半球嗎？」、「這衣服也很秋」、「穿這樣太辣了」、「這個太犯規了，那個南半球」，為了拍攝美照忍受暴雨低溫，粉絲心疼她的敬業，也留言提醒「拍完趕快穿外套」、「好辛苦的作品，辛苦一定會是值得的」。

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