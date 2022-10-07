南宮珉世紀婚禮！「擁吻新娘」超甜蜜 東方神起現身嗨唱
44歲韓國男星南宮珉和小他12歲的模特兒女友陳雅凜，兩人在今（7）日舉辦婚禮，雖然採取非公開的方式進行，但現場的賓客好友們仍藏不住喜悅，紛紛在IG上公開畫面，包含兩人走在禮堂中間，接受大家的灑花祝福，還有超大咖的「東方神起」獻唱演出，讓氣氛嗨到最高點。
南宮珉的婚禮於台灣時間下午5點半，在首爾斯羅飯店舉辦，而且不對外開放，僅限擁有喜帖的賓客們入場，可以從親友們的IG限動上看到，婚禮現場布置相當唯美，充滿白色的純真浪漫風，象徵兩人甜蜜愛情故事，南宮珉和陳雅凜也在眾人的見證下相互擁吻，並在親友們的灑花祝福中，手牽手一步一步走向前，散發滿滿幸福氛圍。
另外，大螢幕上也播放著當初南宮珉下跪求婚，逼哭陳雅凜的畫面片段，也讓現場來賓們相當感動，而韓國媒體傳聞的大咖來賓「東方神起」也在婚禮中演唱，讓大家如痴如醉，不斷傳出歡呼聲鼓掌聲，現場氣氛相當熱鬧。
據韓國媒體先前報導，外傳南宮珉和陳雅凜的這場世紀婚禮，由演員丁文晟擔任司儀，由於丁文晟和南宮珉有著多年交情，兩人也合作過許多經典戲劇《金科長》、《訓南正音》與《黑色太陽》，再加上婚禮祝賀歌手是「東方神起」的允浩、昌珉擔任，名單超級大咖，格外引發媒體關注。（編輯：詹鎰睿）