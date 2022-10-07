賴琳恩買錯泳衣「變超高衩」！羞露Ｗ曲線嬌喊：夾起來了
33歲女星賴琳恩，2017年嫁給歌手陳乃榮後，人氣依舊不減，不科學的完美身材，更是許多人心目中的女神。近日，賴琳恩就分享，她不小心把泳衣尺寸買太大的糗事，結果穿上後直接開高衩，反而變得更加火辣，也讓網友們看完後笑說，「大的好恰當！」
賴琳恩在臉書PO文分享，「泳衣買太大了，結果變成超高衩泳裝了，還好拍起來還挺美的。」從照片看到，趴在躺椅上的賴琳恩，從後背、腰窩再到翹臀，形成一個完美W曲線，而泳裝中間前後也明顯開洞，整體氛圍超級誘人，完全不見泳衣太大的問題，反而帶來更驚人的效果。
貼文也湧入2萬多人按讚，大家都投以非常羨慕的眼光，「別這樣，我已經鼻血流乾了」、「這才是女神」、「身材也太好了吧」、「這件泳衣大件大的好恰當」；也有人好奇詢問，「泳衣大？那裡？我只看到美好的畫面」、「那是琳恩本身很美的關係，別人可能會發生慘劇」，親民的賴琳恩也一一回應，「夾起來惹」、「不不，其實我也是，尤其泳褲的地方超啷（鬆垮）。」
事實上，賴琳恩過去曾分享維持身材的方法，她不僅非常注重均衡飲食，也絕對不會刻意節食減肥，而且每天只靠著簡單「夾屁股」運動和深蹲，來練出翹臀與美腿，在皮膚保養方面也很堅持去角質和擦乳液，不愛喝水的她，除了每天早上的溫開水，其餘都是喝檸檬水來替代。（編輯：詹鎰睿）