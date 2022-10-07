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醫急籲高齡者「左流右肺」　雙重疫苗增加保護力

醫急籲高齡者「左流右肺」　雙重疫苗增加保護力
醫急籲高齡者「左流右肺」　雙重疫苗增加保護力

健康醫療網

2022-10-07 22:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】入秋後為流感疫情好發期，臺中榮總嘉義暨灣橋分院院長陳正榮及副院長蔡政翰，鼓勵65歲以上民眾為自身健康，若符合流感疫苗施打資格者及50-64歲高風險族群，儘速到醫院，經醫師評估後施打。此外，陳正榮院長也建議，若長者同時符合肺炎鏈球菌疫苗公費施打者，鼓勵同時施打流感疫苗及肺炎鏈球菌，「左流右肺」雙重保護力，打好打滿保健康。

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流感疫苗接種　新冠也可同時

最近常遇到許多民眾在門診時，詢問有關流感疫苗可否與肺炎鏈球菌疫苗，或covid-19疫苗同時接種的諮詢。中榮嘉義分院家醫部主任陳怡成說明，10月份中央所採購的流感疫苗為四價疫苗，包含4種不活化病毒株；依據衛生福利部建議，此種流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗、covid-19疫苗，經醫師評估後，是可同時接種的。

陳怡成主任指出，參考WHO的指引及考量臨床接種實務可行性，流感疫苗及肺炎鏈球菌可採「左流右肺」方式施打，流感疫苗及covid-19疫苗也可同時施打在不同手臂，並不影響疫苗的有效性及安全性。

預防流感有效　保護長達一年

蔡政翰副院長補充，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80%，保護力可達一年，65歲以上榮民（眷）及長者為為公費免費補助施打，而蔡政翰副院長也建議學齡前幼兒、學生、孕婦、50-64歲高風險慢性病、罕病及重大傷病患者等，屬流感高風險族群，建議可自行評估至醫院家醫科、內科門診，選擇公費施打。

此外，確診者居家隔離期滿且快篩陰性，同樣可經由醫師評估後，施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，提升自我保護力，不用等待確診滿三個月。中榮總嘉義暨灣橋分院醫療團隊，即日起為服務鄉親做好準備，為守護鄉親的健康，注您「一臂之力」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55363

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