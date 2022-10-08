國慶連假首日上午車況佳　唯避國道6壅塞路段

今（8）日為國慶連假首日，高公局統計，截至上午7點，國道全線交通量為15.3百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里，主要會以南向車流為主，且交通量會是平日的1.3到1.4倍左右。而今日重點壅塞路段有為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。
國道預報員今日上午指出，9點左右，國五大致順暢，僅南港到石碇車速40公里以下。另外，鶯歌系統樹林到龍潭車速同樣是40公里以下，甚至有不到20公里的狀況。而平鎮系統，中壢到楊梅車速也不到20公里，湖口到新竹不到40公里，提醒用路人留意。
北部路段今日國五南向南港系統至頭城路段，從早上6點就開始壅塞，預計到下午4點過後才會紓解。國一南向楊梅到新竹會壅塞到下午4點，國三南向土城到關西則會塞到下午3點。
中部路段，國一南向彰化系統至埔鹽系統壅塞到下午2點、國三南向快官至霧峰以及國三南向曹屯到名間都是中午時段車多。南部路段的國一南向大灣至路竹10點到12點會有壅塞狀況。
高公局指出，今日重點壅塞路段有為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。另外，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，還有建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間。