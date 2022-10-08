曾5度性侵少女！獨臂男17年後返家　基市府通報各校注意

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高院對此曾傳喚李男、及其家人等，家屬表示會關心李男的狀況，也願意擔任緊急連絡人，當地里長也表示會持續關心，並提供生活及工作上的協助，因此高院認為，李男復歸社會後，有親友支持的情況下，應可預防其日後再犯，不過也必須定期到派出所簽到，由當地警方加強監控。而轄區警方證實，李男已於上月返家，但會積極到轄內國中小校園巡查，並不定期到李家查訪，以便掌握其行蹤。
據了解，李男過去犯案，專挑落單的女學生下手，由於被機具輾斷左手，擔心力量無法壓制成年女性，所以才找少女為目標，並犯下持刀入侵住宅、以及隨機性侵等案件。而如今李男17年後返回新北市住處，消息傳開後，基隆市政府教育處也通知各校宣導並加強防範，提醒5大注意事項，包括：
1.提醒警衛針對校園周遭加強巡邏，注意不明人物
2.加強宣導準時放學，並提醒學生要結伴同行，避免落單
3.針對相對較有風險的學生個別提醒與加強關懷，如家住偏遠、路程較遠、放學後會遊蕩、人際不設防者
4.必要時，提醒家長一起關注孩子的返家時間，或是家長親自接送上下學
5.如果有發現可疑陌生人，應立即找鄰近安全商店躲避，並通知警方協助。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110