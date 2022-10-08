人能脫離自我中心嗎？　社會化就等於「偽裝」？

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畢竟「社會」是更大的客觀存在環境，一定比我們個人的家庭來得更多樣化和多變性，不是所有在家庭慣用的互動模式都無往不利。可能有時會讓你備受打擊、爭議，或是遭受忽視、攻擊；有時會讓你經歷到質疑，也會讓你直接承受慣性行為的不良後果。因此，到了更大的社會環境，我們會開始修正、學習「社會化」歷程。「社會化」主要是發展有利於在社會與人相處共事的更多技巧、更多認知和解決問題的方法。當然，有些人漸漸會把重點放在角色扮演和關係中的表面演出，認為社會似乎更重視表面呈現，不深究內容內涵，因此將各種粉飾、包裝和各種營造形象的手段及花招視為「社會化」，以致許多人將「社會化」和「虛假、偽裝」畫上等號。
社會上做到內外一致不容易 「童年制約」難脫離
確實，在社會上要做到真誠待人、一致的內外表現不是件容易的事，當我們尚未成熟獨立為安穩健全的自我前，「自我」仍會停留在幼兒未成熟、未獨立分化的狀態。且受童年經驗制約所造成的「受損自我」進入社會運作後，本能地就會投射大量的自卑情結或自我誇大（膨脹）作用，引發各種神經症和不成熟的心理防衛機制（非成熟性的防衛機制），包括：反向、合理化、隔離、理想化、分裂及扭曲。
這些神經症的防衛機制以潛意識的發動為來源，無意識地在社會性的人際關係裡展現各種對抗和攻擊驅力，使人很難意識和面對內在自我與外界互動之間的動力，就更難清楚真實想要呈現的自我究竟為何？包括：動機、意圖、情感、意願及所選擇的行為，都受這些神經症防衛機制干擾，在現實情境下要做出正確且理性的判斷、客觀分析和合乎邏輯的決策，實屬難事。於是，社會成為眾人的幻象場，盡情投射各自的早年傷痛和生存焦慮，難以真正地在社會上建立雙向良性互動和合作性的夥伴關係。
我們在無意識中所做的選擇，會發展及決定我們獲得的經驗；事情發生的情況也是我們在無意識中選擇後的結果之一，很難避免一次次的負面經驗複製、重演和再現。
本文摘選自《獨立鍛造：一生受益的自我心理學，重新領悟生命八大任務，邁向圓滿》，圓神出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55291
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