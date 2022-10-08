嫌珍珠口感不佳卻遭嗆！竹科工程師槓店家 和解條件曝光
珍珠奶茶是台灣知名的國民美食，不少人對珍珠的品質也相當講究，若吃到不夠Q彈的也會覺得很掃興，一名竹科工程師因日前在竹北一家連鎖茶飲店喝到的珍珠太過軟爛，因此向店家反應，沒想到店家卻反嗆他「珍珠沒問題、不會退費，以後大可以不用來我們的店裡消費」的回應，讓他氣得上網留下1星評論，並向消保官投訴，還找論文要佐證珍珠品質有問題，就在雙方爭執不下的狀況下，消保官要求店家以「3杯飲料」作為賠償，希望彼此都各退一步。
工程師日前買了一杯60元的珍珠奶茶後，認為珍珠不夠Q彈、口感不佳，便打電話向店家反應，但都沒有人回應，於是他親自回到店裡去告知此事，店家則回應「我們珍珠就是偏軟爛、沒有問題」，還反嗆工程是自己口感有問題，聲稱不會退費，並說「你以後大可以不用來我們的店裡消費」。
工程師氣不過，馬上上網到Google地圖上留下一顆星評論「一顆星都不想給」，提醒大家在這家店買東西要三思，並稱對方沒有開發票，同時他也去翻找相關食品的研究論文，想要藉此佐證珍珠品質有問題。
工程師跟消保官強調「我要的不是賠償，是店家廣告標示不實、應該檢討」；店家則稱珍珠鬆軟是特色，指出「食材都是由中央廚房統一配送，產品控管都有一定的程序，我們家的珍珠確實比市面其他商家鬆軟」；由於雙方爭執不下，消保官靳邦忠最後要求店家3天內補償消費者3杯同等值產品，同時好言勸慰消費者，雙方才願意各退一步，化解糾紛。（編輯：林莞茜）