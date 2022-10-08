華郵：蒲亭核心圈有異議　拜登納入每日情報緊盯

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俄烏戰爭對莫斯科當局來說已成了一場災難性錯誤，迫使蒲亭上月下令動員數十萬名士兵，企圖奮力扭轉近日在戰場失利的局面。
知情人士說，這項情報被視為重要到足以納入美國總統拜登的每日情報簡報中，並與其他美國官員分享。由於事關敏感情報，知情人士不願具名。
其中一名知情者說，蒲亭圈子裡那名核心成員表達的不滿，與戰事管理不當，以及執行軍事行動的人所犯的錯誤有關。
雖然美國情報會報有提及這名核心成員的姓名，但華郵無法證實此人身分。
這項新情資和俄國官員的意見凸顯了蒲亭領導高層的分歧。高階官員們長久以來對這名專制領導人報喜不報憂，一般認為蒲亭正處於掌權22年期間最孤立的時刻。
美國國家安全會議（National Security Council）發言人拒絕對這項情報置評。
被蒲亭當作親信的幕僚和顧問寥寥無幾，這些人包括蒲亭昔日擔任蘇聯國家安全委員會（KGB）官員時期的同僚，以及1990年代蘇聯垮台後，他擔任聖彼得堡（St. Petersburg）市長副手期間認識的人。
情報官員表示，俄烏戰事進入第8個月，俄國能否打贏還很難說，蒲亭享有的死忠程度可能也正在下滑；但情報官員也提醒，目前還沒有蒲亭被打入冷宮的跡象。
一名西方情報官員說：「自從開始占領（烏克蘭）以來，我們看到蒲亭核心圈子的一些人日益警戒。我們的評估顯示，他們特別擔心俄國近來的損失、被誤導的方向和許多軍事缺點。」
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）承認，蒲亭面臨頒布動員令這類關鍵決定時，領導階層內部的確會出現分歧和辯論。
培斯科夫告訴華郵：「在這類時刻確實會出現分歧，有些人認為我們應該採取不同做法。但這一切都是正常工作程序的一部分。」
被問到蒲亭核心圈子內部出現分歧一事時，培斯科夫說：「關於經濟、軍事行動的執行，有一些工作上的爭論。也有關於教育制度的爭論。這是正常工作程序的一環，不是任何分歧的跡象。」
培斯科夫還表示，指稱蒲亭核心圈子有人直接挑戰蒲亭的美國情報「絕非事實」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111008