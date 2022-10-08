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曾勸博士女兒別踫政治　媽媽拜託大家支持惹哭蔡培慧

▲母親講到年輕時為了生計在北部討生活，把兒女留在家鄉的辛苦過往，蔡培慧忍不住哭了。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）
▲母親講到年輕時為了生計在北部討生活，把兒女留在家鄉的辛苦過往，蔡培慧忍不住哭了。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）

記者顏幸如／南投報導

2022-10-08 15:11:14

民進黨南投縣長候選人蔡培慧今成立競選總部，她提到小時候父母為生計到台北打工，隔代教養的她靠著努力讀書翻轉人生，幾十年後家鄉依舊沒發展，自己期待能翻轉南投，讓年輕父母不必和孩子相隔兩地。曾要她好好當老師、別踫政治的媽媽，上台表示自己沒讀什麼書，但女兒很優秀，一直很努力、很有能力，希望大家支持她翻轉南投，讓蔡培慧感動得哭了。

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蔡培慧說，小時候爸爸媽媽為了生活在台北工作，一年只回家兩次，她和弟弟們留在魚池鄉由阿公阿嬤撫養長大。努力讀書的她，小學6年級獲得全縣模範生獎，老師交代請爸爸帶她去領獎，隔代教養的她見阿公忙於農事，自己拿了車錢搭上客運，「那是我人生第一次到南投市」。

▲蔡培慧小時候因為經濟因素隔代教養，她說幾十年過去了，很多家庭還是跟當年一樣，年輕父母必須離鄉背井才能養家活口。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）
▲蔡培慧小時候因為經濟因素隔代教養，她說幾十年過去了，很多家庭還是跟當年一樣，年輕父母必須離鄉背井才能養家活口。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）
沿途不斷問路終於走到文化中心，小小的蔡培慧從當時的縣長吳敦義手上領到獎號；長大後的她到北部和父母生活，半工半讀拿到碩士學位、當起國會助理。不知道什麼是麥當勞的鄉下孩子，逐漸同化成台北女子，一場天災卻改變了她。

921地震讓蔡培慧驚覺「台北不是我的家」，一夜未眠的她帶著物資衝回南投！即使老家已破敗、阿公阿嬤不在人世，她仍決定留下來，在921重建基金會當執行祕書，8年的歷練讓她發現「過去台灣的發展都用城市觀點來規劃一切，沒設身處地考慮到農村的發展」，於是到台大攻讀博士、擔任農村陣線聯盟發言人。

原以為女兒將穩穩妥妥的「回到」都市，沒想到蔡培慧還是忙著把資源帶回農村，曾勸她乖乖在大學當老師、別踫政治的媽媽陳素蘭阻止不了，從一開始的接受現實，到後來漸漸以女兒為榮。

今天的總部成立大會，媽媽和弟弟來了、留在魚池的伯父來了、住鹿谷的舅舅舅媽也來了，對政治感到陌生的長輩們在台上一字排開，陳素蘭拿著麥克風，用緊張到些微發顫的聲音說：「我沒有讀什麼書、不會講話，但是我的女兒很優秀，一直很努力、很有能力。」她接著說：「我年輕時到台北做工，她由阿嬤、姑姑帶大，感謝大家熱情相挺，請大家支持她翻轉南投。」

▲蔡培慧成立競選總部，家裡的長輩們為她站台，要當她最溫暖的後盾。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）
▲蔡培慧成立競選總部，家裡的長輩們為她站台，要當她最溫暖的後盾。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）
短短幾句話，讓蔡培慧感動淚崩，她感嘆921災後，前縣長彭百顯、林宗男曾在南投打下很好的基礎，可惜後來的國民黨縣長沒有延續，除了全力發展觀光，沒有照顧到在地人的需求，年輕人依舊必須到都市討生活，和父母、孩子分隔兩地，「幾十年過去了，家鄉很多家庭還是和當年一樣」，未來若能當選縣長，除了照顧老人及孩子，也要改變南投的產業結構，讓年輕人能在南投安身立命。

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