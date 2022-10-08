曾勸博士女兒別踫政治　媽媽拜託大家支持惹哭蔡培慧

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沿途不斷問路終於走到文化中心，小小的蔡培慧從當時的縣長吳敦義手上領到獎號；長大後的她到北部和父母生活，半工半讀拿到碩士學位、當起國會助理。不知道什麼是麥當勞的鄉下孩子，逐漸同化成台北女子，一場天災卻改變了她。
921地震讓蔡培慧驚覺「台北不是我的家」，一夜未眠的她帶著物資衝回南投！即使老家已破敗、阿公阿嬤不在人世，她仍決定留下來，在921重建基金會當執行祕書，8年的歷練讓她發現「過去台灣的發展都用城市觀點來規劃一切，沒設身處地考慮到農村的發展」，於是到台大攻讀博士、擔任農村陣線聯盟發言人。
原以為女兒將穩穩妥妥的「回到」都市，沒想到蔡培慧還是忙著把資源帶回農村，曾勸她乖乖在大學當老師、別踫政治的媽媽陳素蘭阻止不了，從一開始的接受現實，到後來漸漸以女兒為榮。
今天的總部成立大會，媽媽和弟弟來了、留在魚池的伯父來了、住鹿谷的舅舅舅媽也來了，對政治感到陌生的長輩們在台上一字排開，陳素蘭拿著麥克風，用緊張到些微發顫的聲音說：「我沒有讀什麼書、不會講話，但是我的女兒很優秀，一直很努力、很有能力。」她接著說：「我年輕時到台北做工，她由阿嬤、姑姑帶大，感謝大家熱情相挺，請大家支持她翻轉南投。」
短短幾句話，讓蔡培慧感動淚崩，她感嘆921災後，前縣長彭百顯、林宗男曾在南投打下很好的基礎，可惜後來的國民黨縣長沒有延續，除了全力發展觀光，沒有照顧到在地人的需求，年輕人依舊必須到都市討生活，和父母、孩子分隔兩地，「幾十年過去了，家鄉很多家庭還是和當年一樣」，未來若能當選縣長，除了照顧老人及孩子，也要改變南投的產業結構，讓年輕人能在南投安身立命。