戳破蔡政府假象！國民黨：高物價壓力、買不起房才是現況

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郭音蘭進一步指出，更令人質疑的是，政府數據並未排除極端的高所得，僅取全國平均值，無法顯現社會真實的多數情況；就像納入月薪9萬的民進黨副秘書長林飛帆、或之前扣掉開銷後每月實領15萬的口譯哥趙怡翔等「特殊」的綠營新貴，當然就會拉高全國平均值，但在基層辛苦打拚的青年，真的都能領到每月超過4萬元的薪資嗎？蔡政府美化後的數據，只是掩耳盜鈴，無助於解決青年普遍低薪的問題。
「即便蔡政府製造出青年平均年所得能有近52萬元的假象，但卻忽略了被嚴重通膨減損的實際所得，青年的生活痛苦仍未減少」，郭音蘭表示，根據近日公布最新的9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.75%，不僅反轉回升，一改7月、8月連續兩個月的跌勢，且依舊超過2%的通膨警戒線，今年1月至9月CPI年增率平均漲幅為3.06%。國發會主委龔明鑫5日在立法院表示，由於近期出口成長趨緩，主計總處預測的今年經濟成長3.76％也許會下修，她質疑，蔡政府還想用「年所得創新高」來美化政績嗎？蔡政府營造「國人收入增加」的假象就能抑制人民面對物價飆升的不滿嗎？
談及「房地合一稅收」，郭音蘭表示，根據「所得稅法第125條之2」明定，打擊炒房的「房地合一稅收」要用在長照服務及住宅政策，能以45%用於住宅政策，甚至可以增加首購貸款的幫助，例如金額再增加或是利息補貼，可挹注的方向包括青安貸款減半碼升息常態化、青安房貸上限再加碼、所有一屋族享折半升息補貼、政府租屋買屋都補貼等具體政策。難道台灣年輕人不值得政府幫助買房嗎？他們面對高房價就只能租房嗎？
但縱使有300億擴大租金補貼方案，郭音蘭指出，政府一再宣稱不需要房東同意，但只要房東事後收到追稅的稅單，一定會轉嫁到房客的租金上面，甚至可能會趕走房客，所以最後錢不是進了房東口袋，就是房客為了順利續租而選擇不申請租金補貼。
對於青安房貸條件目前貸款上限800萬，成數上限8成，但郭音蘭指出，房價上漲速度實在太快，這樣的條件早已和政策制訂時有落差！根據聯徵中心的資料，全台平均房價都到1100萬了。以現在的方案來說，即使條件最好的人，最多就只能買1000萬的房子。不足的部分就必須用其他方式貸款，也是造成許多人看得到吃不到。如果年輕人要用青安貸款買房，等於一次要動用兩筆貸款，一次也要還兩筆貸款費用，對年輕人負擔更大！例如挹注青安貸款減半碼升息常態化、青安房貸上限再加碼、所有一屋族享折半升息補貼、政府租屋買屋都補貼等具體政策，顯然蔡政府完全不重視青年買不起房的問題，說照顧青年都是騙選票！
楊智伃進一步提出，內政部公布最新的今年第2季的房價所得比（又稱購屋痛苦指數）來凸顯青年購屋的困難，全國房價所得比為9.69倍，創下2002年第1季有統計以來的20年單一季度新高，季增0.11倍、年增0.62倍，等於全國民眾要買房，平均要超過9年不吃不喝，壓力依舊非常沉重。其中，台北市房價所得比為16.17倍，等同要不吃不喝超過16年，才能在台北市買得到房。她更指出，蔡政府大內宣說青年所得持續創新高，但沒有說的是我們房價所得比在世界排名，從2016年的22名上升到去(2021)年第7名，顯示年輕人買不起房的痛苦節節攀升，請蔡政府不要再用美化的話術來宣傳，應該實際解決年輕人現在生活的痛苦。
此外，楊智伃表示，值得關注的是，若從疫情爆發前後來對比，漲幅最高的是高雄市，房價所得比從2019年第四季疫前的7.11倍，增加至9.34倍，增幅達31%；其次是台南市，房價所得比從7.19倍增加到9.36倍，購屋負擔增加30%。換言之，現在的「北漂青年」如果在北部生活不易，想回南部二都購屋置產，負擔也是越來越重，要多2年不吃不喝才能買房。
楊智伃以最近熱門的影集「台北女子圖鑑」為例指出，女主角要在台北租4000元的房子，就被網友質疑這怎麼可能在台北租得到？她試問當年輕人在追逐夢想過程中孤軍奮戰的時候，蔡政府在哪裡？蔡政府稱為青年人追求夢想提供助力，但實際上只會成為青年人的阻力，請蔡政府不要再打假球、不要再大內宣了，應該積極幫助年輕人解決生活上的困難。
楊智伃並代表國民黨提出三個要求，呼籲蔡政府不要打假球：一、確實解決青年低薪、就業等問題，不要再美化數據，製造假象。二、提出具體抑制炒房的政策，穩定房價，讓青年買得起房。三、「房地合一稅收」至少50%用於住宅政策，改善居住正義問題。