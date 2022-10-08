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批許淑華愛打人巴掌　蘇貞昌：用選票支持實在的蔡培慧

▲蘇貞昌說他每次到南投送建設和福利，從未見到縣長林明溱出現。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）
▲蘇貞昌說他每次到南投送建設和福利，從未見到縣長林明溱出現。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）

記者顏幸如／南投報導

2022-10-08 16:23:40

行政院長蘇貞昌今（8）日為南投縣長參選人蔡培慧競選總部成立大會站台時，左右開弓猛打國民黨對手，他指許淑華當立委時不支持前瞻預算，還會打人巴掌；前縣長李朝卿貪污被判刑450年、現任縣長林明溱從不和他見面，「我來南投這麼多次，縣長不知道忙什麼，沒一次出來」。並指中央在南投的前瞻建設投入近400億，蔡培慧最了解地方需求，呼籲民眾用選票支持實在的人。

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▲老家在草屯的金曲歌后詹雅雯，為蔡培慧競總成立獻唱。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）
▲老家在草屯的金曲歌后詹雅雯，為蔡培慧成立競總獻唱。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）
九合一選戰進入倒數49天，蔡培慧今在南投市成立競選總部，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲等人現身相挺，「金曲歌后」詹雅雯也登台獻唱。

蘇貞昌助講時拿著招牌的撞球桿說，2次總統選舉，蔡英文在南投都拿下過半支持率，中央也在南投投入近400億的前瞻建設經費，但這些預算在立院，卻是靠打來的，「還好民進黨夠多人，不然南投立委（指許淑華）不支持前瞻預算，還會打人、給人家打巴掌（指邱議瑩被呼巴掌事件）；國民黨（審前瞻預算時）丟水球、灑麵粉，現在才要來要錢。」

▲行政院長蘇貞昌赴南投力挺蔡培慧，暗酸前後任縣長李朝卿、林明溱與立委許淑華。（圖／蔡培慧競總提供，2022.10.08）
▲行政院長蘇貞昌赴南投力挺蔡培慧，暗酸前後任縣長李朝卿、林明溱與立委許淑華。（圖／蔡培慧競總提供，2022.10.08）
蘇貞昌說，自己來南投好幾趟，每次大包小包的要送建設福利給南投縣，縣長一次都沒來！其他縣市的國民黨縣市長很積極的跟前跟後，「只有來南投這麼多次，縣長不知道忙什麼，沒一次出來」。

蘇貞昌表示，蔡培慧擔任中部辦公室執行長時，到中央為南投爭取經費、走遍南投大小鄉鎮，是真正了解地方，為南投子弟打造未來的人。即使後來沒一官半職，仍為南投爭取茶業博覽會補助、20年不動的中興新村也活化起來。反批國民黨的縣長，連風災善款都貪汙。

▲蘇貞昌指中央在南投投入近400億前瞻建設經費。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）
▲蘇貞昌指中央在南投投入近400億前瞻建設經費。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2022.10.08）
蔡培慧也說，南投很多建設都停在921震後由彭百顯、林宗男打下的基礎，「李朝卿（前縣長）沒幫我們做，他惡質到莫拉克颱風要救人的錢，也拿回扣。現在縣長（林明溱）做的事情，剛才大家都聽到，說起來是沒做事，每次都蓋那種橋。」

林明溱事後指出，南投縣若需要地方建設經費，自可循正常公文管道向上級主管機關爭取，並不需要直接向院長爭取，反觀蔡培慧所爭取的經費，從來也沒進到縣府內勻支使用。

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