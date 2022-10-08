批許淑華愛打人巴掌　蘇貞昌：用選票支持實在的蔡培慧

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蘇貞昌助講時拿著招牌的撞球桿說，2次總統選舉，蔡英文在南投都拿下過半支持率，中央也在南投投入近400億的前瞻建設經費，但這些預算在立院，卻是靠打來的，「還好民進黨夠多人，不然南投立委（指許淑華）不支持前瞻預算，還會打人、給人家打巴掌（指邱議瑩被呼巴掌事件）；國民黨（審前瞻預算時）丟水球、灑麵粉，現在才要來要錢。」
蘇貞昌說，自己來南投好幾趟，每次大包小包的要送建設福利給南投縣，縣長一次都沒來！其他縣市的國民黨縣市長很積極的跟前跟後，「只有來南投這麼多次，縣長不知道忙什麼，沒一次出來」。
蘇貞昌表示，蔡培慧擔任中部辦公室執行長時，到中央為南投爭取經費、走遍南投大小鄉鎮，是真正了解地方，為南投子弟打造未來的人。即使後來沒一官半職，仍為南投爭取茶業博覽會補助、20年不動的中興新村也活化起來。反批國民黨的縣長，連風災善款都貪汙。
蔡培慧也說，南投很多建設都停在921震後由彭百顯、林宗男打下的基礎，「李朝卿（前縣長）沒幫我們做，他惡質到莫拉克颱風要救人的錢，也拿回扣。現在縣長（林明溱）做的事情，剛才大家都聽到，說起來是沒做事，每次都蓋那種橋。」
林明溱事後指出，南投縣若需要地方建設經費，自可循正常公文管道向上級主管機關爭取，並不需要直接向院長爭取，反觀蔡培慧所爭取的經費，從來也沒進到縣府內勻支使用。