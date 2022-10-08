響應台灣女孩日 臺中女性公益伴跑力挺女孩權益

響應臺灣女孩日，台中市社會局今日舉辦「臺中女性公益路跑」活動，儘管烈日當空，仍吸引400名女孩參加，其中還有30名身障、視障者參與，由40名志工伴跑，全程3公里，由社會局副局長陳仲良鳴槍開跑，力挺女性權益，展現臺中女子力。





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陳仲良副局長表示，臺中市長期重視女孩權益，自104年起創立亞洲第一座女兒館，透過各項培力課程和活動，落實「重視女孩、投資女孩」，營造支持女孩環境。今年在台灣女孩日前夕，舉辦「臺中女性公益伴跑活動」，以運動推廣性別平權，消除性別落差，更鼓勵女孩陪伴身障朋友完成賽事，在實踐自我的同時，落實女孩「活力、自信、勇氣、責任、知識」五大特質，同心打造臺中市性別及身障友善城市。





▲臺中女性公益伴跑活動今日開跑，吸引四百名女孩參與，力挺女孩權益。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.8)

臺中女兒館於7月至9月，與臺中馬拉松扶輪社和中華視障路跑運動協會臺中團，共同安排6堂系列前導課程，建立年輕女孩運動自信，透過訓練了解視障盲友伴跑的知能。





明道中學高中部2年級女孩小雨分享，她的志願是治療及復健相關科系，所以報名參與女兒館的伴跑課程，實際體驗如何陪伴身障朋友路跑；雖然過程深感艱辛，卻也得到許多正向回饋，使她更加堅定未來的職涯方向，期許自己能持續朝目標邁進，付出一己之力幫助更多身心障礙的朋友。





配合社會局舉辦的公益路跑活動，台中火車站前廣場也設置互動闖關遊戲、精美打卡區，並與臺中女子市集合作，邀請約40位女性創業者前來設攤，販售專屬商品。台中女兒館未來會持續針對15至23歲青少女，經過培育和圓夢後，打造女孩豐富精彩生活，實踐利他與利己的人生。









