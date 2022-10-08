管碧玲：只喊中華民國不喊台灣　在國際法上是自殺

雙十國慶即將到來，前總統馬英九日前表示，蔡英文總統到處寫「台灣國慶」非常不正當，而特斯拉執行長馬斯克受訪時談到兩岸局勢，則建議台灣成為中國的「特別行政區」。對此，民進黨立委管碧玲說，只喊中華民國不喊台灣，在國際法上，是自殺的行為。「雙十節前的雙馬之亂，真令人感到不爽！」
管碧玲說，「中華民國」在國際法上已經消失了，它的國家繼承和政府繼承都由「中華人民共和國」繼承。所以，聯合國憲章沒有改，創始會員國、常任理事國還是中華民國，只是聯合國用《2758決議文》，決議由中華人民共和國的政府來代表中華民國。
管碧玲指出，只喊中華民國不喊台灣，在國際法上，是自殺的行為，是把台灣鎖入中華人民共和國統治系絡的作法。
管碧玲表示，慶祝國慶日，不能只有慶祝中華民國國慶，要慶祝的是中華民國台灣或台灣的國家慶典。歷史還要包袱，國安還有挑戰，國慶日慶祝的形式，必須把歷史包袱和政治現實交揉起來，其間的模糊、矛盾，為的都是保護台灣的主權獨立。
管碧玲批評，會很生氣的馬英九，不是看不懂，而是不喜歡。至於馬斯克，對台灣太不禮貌，把台灣推向中國統治，送台灣「一國兩制」，「他算老幾！」、「一個馬斯克、一個馬英九，雙十節前的雙馬之亂，真令人感到不爽！」