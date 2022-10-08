台灣洗腎率世界冠軍！「控制三高」化解洗腎危機

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根據統計，台灣的洗腎率排名世界第一位，腎臟病似乎已經成為「新國病」，腎臟功能有哪些？哪些症狀是腎功能衰退的警訊？是哪些原因造成洗腎？洗腎後有可能逆轉嗎？還是得洗一輩子？哪些人是洗腎的高危險群？洗腎會有哪些併發症？
【PART2】防腎變病從控制三高做起
專家說，高血壓、高血糖是導致慢性腎臟病發生與惡化的危險因子，再加上高血脂，容易造成血管硬化，進而加速腎功能衰退。因此，要顧好腎功能就得從控制三高做起。
【PART3】中醫調理補腎氣
中醫範疇的「腎」很廣，跟西醫所談的腎臟是不一樣的，包括生殖、內分泌、筋骨、頭髮，甚至是皮膚等系統，都與中醫的腎息息相關，透過中藥材的滋補調理，讓腎氣滿滿常保健康。
【PART4】10大養腎食物氣血順
日常飲食中有許多食物對腎臟有幫助，透過中醫理論，根據人體不同階段腎氣的發展加以調整，利用食物的營養鼓動全身氣血來養腎。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55323
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