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台灣洗腎率世界冠軍！「控制三高」化解洗腎危機

台灣洗腎率世界冠軍！「控制三高」化解洗腎危機
台灣洗腎率世界冠軍！「控制三高」化解洗腎危機

健康醫療網

2022-10-08 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】腎臟是人體最強大的過濾器，負責排泄體內的代謝廢物，並維持機體鈉、鉀、鈣……等電解質的穩定以及酸鹼平衡功能，甚至跟調控血壓也有關係；若腎臟功能走下坡，許多器官便連帶降低功能，甚至可能走入洗腎的階段，因此，維持腎功能對整體健康來說非常重要。

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【PART1】台灣洗腎率世界第一

根據統計，台灣的洗腎率排名世界第一位，腎臟病似乎已經成為「新國病」，腎臟功能有哪些？哪些症狀是腎功能衰退的警訊？是哪些原因造成洗腎？洗腎後有可能逆轉嗎？還是得洗一輩子？哪些人是洗腎的高危險群？洗腎會有哪些併發症？

【PART2】防腎變病從控制三高做起

專家說，高血壓、高血糖是導致慢性腎臟病發生與惡化的危險因子，再加上高血脂，容易造成血管硬化，進而加速腎功能衰退。因此，要顧好腎功能就得從控制三高做起。

【PART3】中醫調理補腎氣

中醫範疇的「腎」很廣，跟西醫所談的腎臟是不一樣的，包括生殖、內分泌、筋骨、頭髮，甚至是皮膚等系統，都與中醫的腎息息相關，透過中藥材的滋補調理，讓腎氣滿滿常保健康。

【PART4】10大養腎食物氣血順

日常飲食中有許多食物對腎臟有幫助，透過中醫理論，根據人體不同階段腎氣的發展加以調整，利用食物的營養鼓動全身氣血來養腎。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55323

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