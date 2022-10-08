MLB／大谷、法官誰是MVP？球員球迷不同調

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知名的運動網站「The Athletic」就分別詢問了幾位得過MVP的大聯盟名將，他們心中的屬意人選，第一位就問到了大谷翔平在洛杉磯天使隊的隊友，同時也是2014、2016以及2019賽季的美聯MVP「鱒魚」Mike Trout，而這位大聯盟最強打者也馬上展現出他「搓圓仔湯」的能力，先讚了隊友大谷每天的表現都很出色，再說自己跟Judge有點私交，並沒有選出一位人選，還表示讓他們有這樣的競爭是很健康的。
第二位則是1971年在奧克蘭運動家隊奪下美聯MVP的Vida Blue，今年73歲的Blue是一名投手，當年投了312局，拿下24勝外帶1.82防禦率的他，除了奪下美聯MVP還同時拿下當年的賽揚獎，他先說已投手的立場應該要偏向大谷一些，但是法官的表現實在太讓人難忘，並表示這個獎項應該要是「雙贏的」，同樣兩位都支持。
但是身為2014年國聯MVP的洛杉磯道奇隊左投Clayton Kershaw則給出一個明確的答案，他認為「最有價值球員」當中的「價值」要包含球隊的成績，如果兩人表現不分軒輊的話，應該優先給球隊戰績好的球員，雖然他表示他非常欣賞大谷，但仍把自己心中的本季美聯MVP給了帶領洋基隊稱霸美聯東區的「法官」。
2018球季在波士頓紅襪隊拿下個人首座美聯MVP獎項的道奇隊外野手Mookie Betts，看法則跟現任隊友Kershaw類似，他說「最好」的球員跟「最有價值」的球員是兩回事，大谷是最好的球員，再投打兩端都有精彩表現，但是法官卻能把球隊帶進季後賽，對他的隊伍來說是「最有價值」的選手，如果他非投票不可的話他會選擇Aaron Judge。
1991賽季在亞特蘭大勇士隊獲得國聯MVP的Terry Pendleton就認為，法官不只帶領球隊拿下有競爭力的戰績，還是追逐三冠王的熱門人選，這獎應該沒人能跟他爭，但Pendleton也說，他贊成大谷應該以另一個方式被認可，例如「賽揚獎」。
曾在1992年奪下美聯MVP的運動家隊的名將Dennis Eckersley、1999年在勇士隊拿下國聯MVP的Chipper Jones以及2010年拿下國聯MVP的辛辛那提紅人隊球星Joey Votto也都一致認為美聯MVP就是Aaron Judge的囊中物。
雖然在大聯盟名將的心中，本季的美聯MVP屬於Aaron Judge，但是美國的另一個運動媒體「Sporting News」就在推特做出調查，請球迷們用轉發及按讚來支持喜愛的球星。
在經過一天的投票後，代表「轉發」的大谷翔平，共獲得約4800票，代表「按讚」的Aaron Judge則只獲得3900票，跟球員票選的結果完全不同，也顯示出大谷在球迷心中的超高人氣。