中職／味全狀元基鴻救命轟　卻不敵腳傷郭嚴文致勝一擊

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味全龍今晚2局下就靠著洋砲谷德溫敲出中職生涯的第3支長打，幫助球隊首開紀錄，但下個半局桃猿首棒打者張閔勛趁著龍隊游擊手曾傳昇的傳球失誤上壘後，桃猿發起一波連續的攻勢，反而打回2分超前。
1分領先的猿隊，5局上半首棒打者林立就開轟，並且在一、二壘有人的情況下，游擊手林承飛打出左半邊的二壘安打，一口氣將逼分拉開到5比1，但下個半局龍隊同樣在一、二壘有人的情況，吉力吉撈‧鞏冠打出二壘安打，劉基鴻再補一安，單局追回兩分，將比數追到3比5。
落後2分的味全龍到了第7局下半，首棒打者李凱威選到保送後，成為首名上壘者，後兩棒雖然都打成飛球出局，但近況火熱的「狀元郎」劉基鴻一上場就直接將球扛出左外野大牆，本季第9轟兩分砲，將比數追平。
平手的兩隊鏖戰到第8局，桃猿外野手邱丹敲安後盜上二壘，因為膝蓋舊傷影響只能代打的郭嚴文上場打擊，打出中外野方向一壘安打，壘上的跑者狂奔回本壘跑回猿隊超前分，並靠著這支致勝一擊拿下比賽。
桃猿明星二壘手林立近期因傷勢影響，出賽數降低不少，原本安打王的寶座被富邦悍將一壘手范國宸超車，雖然暫時跌出安打王寶座，全壘打王也被龍隊主砲吉力吉撈·鞏冠追上，但今晚馬上轟出單季第14轟，隨即要回全壘打王，單場4打數打出3支安打猛打賞，還有一次觸擊成功，跟今晚2支安打，包含本季第7轟，打回5分打點的林承飛，還有敲出超前分的郭嚴文，共同成為今晚桃猿贏球的三位大功臣。
兩隊的先發投手楊彬、林子昱今晚都無關勝敗，連十場無失分的龍隊後援投手林凱威，今晚8局上出賽主投一局，被郭嚴文的致勝安打破無失分紀錄，失掉關鍵一分承擔敗投，也是本季第3敗。