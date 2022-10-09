昔批綠動員！張善政今造勢驚見遊覽車 鄭運鵬競辦籲說明
國民黨桃園市長參選人張善政與桃園市議長邱奕勝8日晚間舉辦競選總部聯合成立大會，號稱超過2.5萬名支持者相挺。不過，民進黨參選人鄭運鵬辦公室發言人黃韋鈞踢爆，縣長有一輛輛的遊覽車載著民眾抵達現場，惟張善政日前才批評民進黨聘遊覽車是大撒幣，為何不把錢拿去做公益，那現在張善政也該說明，如果是坐著張團隊租來的遊覽車站台的話，一台多少錢？又為甚麼不拿去做公益？
黃韋鈞表示，從助選到現在也快100天了，這些日子以來，要說為何會說張善政不適合擔任市長，除了高傲、自大，更是他無可救藥的「嚴以待人、寬以律己」。
黃韋鈞說，9月20日張善政說民進黨聘遊覽車是大撒幣，為何不把錢拿去做公益？但是，整天用嘴巴做公益，實際以拼貼抄襲巧取國家5736萬的張善政，遇到自己要營造大團結的造勢場，倒是突然不愛做公益，想要大撒幣了？
黃韋鈞強調，張善政應該主動出面解釋，到底這一輛輛的遊覽車，一個個魚貫下車、頭戴藍帽的阿姨大哥，是自掏腰包來開心站台，還是其實根本也是坐著張善政撒錢租來的遊覽車？
黃韋鈞進一步說，如果是後者的話，比照張善政當初砲火指責民進黨的標準，一台多少錢他應該出示證據交代清楚，而張善政也該說明，這些錢為何沒有像張善政自己建議，拿去做公益？為何整天高高在上的他會如此雙標偽善？