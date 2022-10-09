女壘／柯夏愛完投！嘉南鷹一日兩勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022企業女子壘球聯賽今(8日）（六）移師到在台北市青年公園棒球場進行下半季第七週賽事，福添福嘉南鷹隊延續近期火燙手感，全隊10支安打，李思詩單場雙響砲，貢獻4打點，鄧宇媜也有3打點演出，以12:4大勝臺北臺產熊讚。
此役福添福嘉南鷹先發投手陳靖瑜4局無失分好投，被打3安打，拿下勝投，柯妤歡、吳佩怡各後援1局，都有失分。
不過福添福嘉南鷹打線加溫，這場首局就靠李思詩轟出2分砲帶領下，第一局就攻下3分，第二局開路先鋒張嘉芸一棒又掃回2分，關鍵3局上，福添福嘉南鷹打線一輪猛攻，柯佳慧敲安開啟攻勢，李思詩又轟出全壘打，單場雙響砲，單局福添福嘉南鷹打線攻下7分大局，也奠定勝基。
蔡珈蓁7局完投 新世紀黃蜂完封兆基穿山甲
2022企業女子壘球聯賽今(8日）（六）移師到在台北市青年公園棒球場進行下半季第七週賽事，第二場比賽新世紀黃蜂靠著王牌蔡珈蓁又一次完封，最終以5:0擊敗兆基穿山甲。
此役新世紀黃蜂全場有10支安打，開路先鋒沈嘉玟單場雙安，包括一發陽春全壘打，貢獻2打點。
新世紀黃蜂首局就開啟攻勢，沈嘉玟二壘安打後，林鳳珍也補上三壘內野安打，潘竹瑜再敲安打先馳得點，蘇奕璇擊出滾地球再下一城。
新世紀黃蜂局局有攻勢，2局下沈嘉玟擊出中外野陽春砲，3局又靠沈筱琳中外野安打又追加分數。5局下，潘竹瑜二壘安打後，陳詩婷又敲安追加分數。
蔡珈蓁投得十分出色，只被打5支安打，沒有任何保送，靠著優異的控球封鎖兆基穿山甲打線，拿下勝投，並獲選單場MVP。
嘉南鷹一日二勝 柯夏愛完封兆基穿山甲
2022企業女子壘球聯賽今(8日）（六）移師到在台北市青年公園棒球場進行下半季第七週賽事，第三場賽事，由福添福嘉南鷹出戰兆基穿山甲，嘉南鷹再度發揮兇猛打擊實力，加上柯夏愛完封7局無失分，終場帶領嘉南鷹以9:0獲勝，一口氣拿下3連勝，一日兩勝到手。
這場比賽柯夏愛投出信心，完投7局，只被敲出2支安打，飆出5次三振，頗有未來中華隊主力投手的架勢。
福添福嘉南鷹這場火力再度發威，柯佳慧單場3安猛打賞，還有3打點，林智霙上週表現優異，這場也有雙安，貢獻2打點。鄧宇媜也有3打點進帳。
嘉南鷹打線首局就靠柯佳慧、鄧宇媜安打攻得2分，3局下再度發威，鄧宇媜、何欹璠連續安打，又攻下3分。
6下嘉南鷹打線再度串聯，張嘉芸利用失誤上壘後，柯佳慧敲出左外野全壘打，一口氣又拿2分，李思詩獲保送後，林志霙又開轟追加分數，最終就以9分差大勝兆基穿山甲。