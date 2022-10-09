NBA／操作毀譽參半　湖人和現任總管Pelinka續約四年

根據雅虎體育記者Chris Haynes報導，多位消息人士透露，洛杉磯湖人已經和球隊的籃球運營副總裁Rob Pelinka續約4年，上賽季未能打進附加賽並不影響他在球隊的地位。 我是廣告 請繼續往下閱讀 現年52歲的佩林卡在2017年以總經理的身份加入湖人，2020年被提拔為籃球運營副總裁。雖然曾為湖人帶來一冠，但近年的幾次操作爭議頗大，並不是所有人都認可他的能力。根據報導，雙方續約至2026年，顯然在經過兩個成績不佳的賽季之後，湖人老闆Jeanie Buss對他仍然充滿信心。Pelinka將繼續作為這支球隊的領航員，直到James時代結束。湖人隊今年季後先是解僱了前總教練Frank Vogel，然後以兩年價值9710萬美元的合約和LeBron James續約，雙方將繼續合作到2024賽季結束；接著他交易來了防守型後衛Patrick Beverley，並簽下老將Dennis Schroder。NBA／「作為領袖和男人都失敗」 Green坦言犯下巨大錯誤NBA／譴責影片流出者 Kerr：我看了15遍太糟糕了NBA／拳毆隊友事件傷害勇士氛圍 Green將無限期離隊PLG／稱讚鉑伊進攻天份高 格帥：他是這聯盟的Jokic