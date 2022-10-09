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NBA／操作毀譽參半　湖人和現任總管Pelinka續約四年

▲湖人總管Rob Pelinka。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人總管Rob Pelinka。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-10-09 10:31:31

根據雅虎體育記者Chris Haynes報導，多位消息人士透露，洛杉磯湖人已經和球隊的籃球運營副總裁Rob Pelinka續約4年，上賽季未能打進附加賽並不影響他在球隊的地位。

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現年52歲的佩林卡在2017年以總經理的身份加入湖人，2020年被提拔為籃球運營副總裁。雖然曾為湖人帶來一冠，但近年的幾次操作爭議頗大，並不是所有人都認可他的能力。

根據報導，雙方續約至2026年，顯然在經過兩個成績不佳的賽季之後，湖人老闆Jeanie Buss對他仍然充滿信心。Pelinka將繼續作為這支球隊的領航員，直到James時代結束。

湖人隊今年季後先是解僱了前總教練Frank Vogel，然後以兩年價值9710萬美元的合約和LeBron James續約，雙方將繼續合作到2024賽季結束；接著他交易來了防守型後衛Patrick Beverley，並簽下老將Dennis Schroder。

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