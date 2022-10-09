投票率低對民眾黨不利　柯文哲：提高年輕人投票率是目標

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柯文哲上午首站前往龜山為議員參選人簡僑亨站台，下午則到五福宮參拜、陪同賴香伶開箱「行動辦公室」，晚間再出席議員參選人黃成峻競總成立大會。媒體問到民眾黨規劃在桃園的選戰戰法，如何讓選情加溫，柯表示，民眾黨是個小黨，沒那麼多資源，目前是切時段分縣市輔選，由地方組織，中央黨部盡量支援各個地方黨部的運作。
柯文哲指出，桃園是全台最年輕縣市之一，理論上民眾黨在桃園應該有比較高的支持度，長期以來年輕人投票率比較低，如何提高年輕人投票率的確是要去努力的目標，因為年輕人投票率太低，對民眾黨是比較不利的局面，還是要鼓勵年輕人關心這個國家出來投票。
談及選戰策略，柯文哲說，選舉還是一樣，分陸戰和空戰，陸戰就是每個候選人要努力，靠平常扎實、一步一腳印去累積，而空戰涉及到全國，包括民眾黨在台灣的整個形象，還有提名候選人的整體形象，所以陸戰、空戰很難針對一個地方投入大量資源，空戰還是要維持「民眾黨」、「柯文哲」或是候選人一般來講的整體形象，變成打「品牌之戰」。
針對選舉過程外界常強調民調，柯文哲認為，民調是個專業，大家看民調通常會先看是哪一台做的，因為會有機構效應，偏藍的媒體、偏綠的媒體，看是不是有品牌的民調機構做的，有的不知道哪裡冒出來那種，就是「文宣式民調」，所以有時候開玩笑說，要怎麼樣的民調都可以做出來。
柯文哲表示，民調第一個是哪個機構做的，再來是看做的方法，樣本數夠不夠，因為樣本數沒有超過1100的話，誤差很容易超過3%以上。
柯文哲提到，台灣目前做民調的困境，做全國民調好做，因為手機就可以做，但做地方民調要用電話桌機，需要做很多矯正係數，問題是目前台灣桌機的使用比例越來越低，矯正係數越來越大，變成會非常不準，所以未來做全國民調、一般民調大概還準確，做很Local的、很局部性的民調，坦白講相當不準。