遭張善政批遊覽車一台八千造勢　鄭運鵬：雙重標準

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昨天張善政南桃園競選總部成立，晚間舉行造勢大會，包括前總統馬英久及黨主席朱立倫等多位藍營大咖站台府選，主辦單位稱現場超過2.5萬人參與，不過鄭運鵬陣營踢爆，昨日張善政的造勢大會有大批民眾是搭乘遊覽車來參加，認為張之前才批民進黨花錢動員造勢，現在卻自己的造勢活動也一樣用遊覽車動員，根本是「嚴以待人、寬以律己」。
對於張善政也用遊覽車動員造勢，桃園市長鄭文燦表示，各政黨個候選人舉行造勢活動，提供交通工具是常態，上次張善政陣營刻意扭曲，把提供交通工具當作是買票，這是一個非常不了解選舉的批評，現在他們自己每一場大型造勢也是一樣要提供遊覽車，民主選舉是公平競爭是同一標準，對不同政黨採取任一批判的政策，其實不一定是對的。
鄭運鵬說，期待參選桃園市長是一個正面的選舉，其實不只是桃園，台灣各地的造勢晚會活動，為了避免大家交通上不方便也造成交通的困擾，很多候選人都會用遊覽車，法律上是允許的，之前國民黨和張善政陣營很莫名其妙，稱民進黨用遊覽車，以為是撿到槍，還去提告賄選，「這就是不了解地方選舉，不了解地方生態的作法」。
鄭運鵬指出，先前他先辦造勢活動被張善政團隊質疑，結果昨日張的造勢活動，遊覽車更多，載來的朋友更多，「我們不會去質疑他賄選，但是可見得這些人，為了選舉雙重標準，為了選舉無中生有，這個讓我們非常遺憾。」