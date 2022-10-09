2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

遭張善政批遊覽車一台八千造勢　鄭運鵬：雙重標準

▲鄭運鵬指出，先前他先辦造勢活動被張善政團隊質疑，結果昨日張的造勢活動，遊覽車更多，載來的朋友更多。（圖／記者李春台攝，2022.10.09）
▲鄭運鵬指出，先前他先辦造勢活動被張善政團隊質疑，結果昨日張的造勢活動，遊覽車更多，載來的朋友更多。（圖／記者李春台攝，2022.10.09）

記者李春台／桃園報導

2022-10-09 13:49:36

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前造勢活動，遭國民黨桃園市長參選人張善政批是以一台八千元租用遊覽車動員而來，並表示這不如把錢拿去做公益。昨（8）日張善政南桃園競總成立大會造勢，也被踢爆有用遊覽車動員，挨批是雙標自打臉。鄭運鵬今（9）日受訪表示，先前張善政陣營以他們用遊覽車動員支持者造勢就去提告賄選，結果昨晚張自己辦造勢活動，動員的遊覽車更多，反批張為了選舉雙重標準、無中生有，令人非常遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀

昨天張善政南桃園競選總部成立，晚間舉行造勢大會，包括前總統馬英久及黨主席朱立倫等多位藍營大咖站台府選，主辦單位稱現場超過2.5萬人參與，不過鄭運鵬陣營踢爆，昨日張善政的造勢大會有大批民眾是搭乘遊覽車來參加，認為張之前才批民進黨花錢動員造勢，現在卻自己的造勢活動也一樣用遊覽車動員，根本是「嚴以待人、寬以律己」。


對於張善政也用遊覽車動員造勢，桃園市長鄭文燦表示，各政黨個候選人舉行造勢活動，提供交通工具是常態，上次張善政陣營刻意扭曲，把提供交通工具當作是買票，這是一個非常不了解選舉的批評，現在他們自己每一場大型造勢也是一樣要提供遊覽車，民主選舉是公平競爭是同一標準，對不同政黨採取任一批判的政策，其實不一定是對的。


鄭運鵬說，期待參選桃園市長是一個正面的選舉，其實不只是桃園，台灣各地的造勢晚會活動，為了避免大家交通上不方便也造成交通的困擾，很多候選人都會用遊覽車，法律上是允許的，之前國民黨和張善政陣營很莫名其妙，稱民進黨用遊覽車，以為是撿到槍，還去提告賄選，「這就是不了解地方選舉，不了解地方生態的作法」。


鄭運鵬指出，先前他先辦造勢活動被張善政團隊質疑，結果昨日張的造勢活動，遊覽車更多，載來的朋友更多，「我們不會去質疑他賄選，但是可見得這些人，為了選舉雙重標準，為了選舉無中生有，這個讓我們非常遺憾。」

昔批綠動員！張善政今造勢驚見遊覽車　鄭運鵬競辦籲說明

投票率低對民眾黨不利　柯文哲：提高年輕人投票率是目標

批市府螺絲掉滿地　張善政問鄭運鵬：能替市民爭口氣嗎？

打錯疫苗！北榮桃分院遭市府依醫療法裁處25萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀