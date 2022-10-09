侯佩岑大崩壞！「披頭散髮」狼狽樣曝光 青峰：喜歡這種
侯佩岑美貌當年轟動電視圈，加上流利口條及外語能力，被譽為「台灣第一美女主播」、「甜心主播」，轉戰演藝圈後魅力加成，連周杰倫都無法抵擋，2011年她嫁給證券業高層黃伯俊，婚後減少工作量，在家相夫教子。侯佩岑7日在社群媒體PO出自己崩壞的照片，好友青峰虧「最喜歡這種」，網友大讚還是好正，「女神就是女神」。
12月將滿44歲、育有2子的侯佩岑，狀態始終維持得宜，近日她穿分享一組穿搭外拍照，寫下：「今天傍晚的這風兒有點任性，我們打道回府，室內繼續拍喔～」標記「實在不容易」、「還是要美美的」，只見侯佩岑穿成套奶茶色洋裝，小露肚皮，肩背精品包，靠在牆壁試圖擺出優雅POSE，無奈風實在太大，髮絲吹到臉上，她故作淡定擠出微笑，模樣狼狽又逗趣。
不過場地換到室內，侯佩岑又回到女神狀態，不經意的碎步或是掩嘴甜笑，皆散發迷人氣息，青峰看到NG照大笑：「哈哈哈哈最喜歡這種！」侯佩岑回：「此峰非彼風喔～超想你！」網友誇讚：「一直都好美的佩岑」、「好瘦啊」、「自然美」、「好像有馬甲線呀」、「氣質真的好好」、「還是一樣那麼好看」，還有人說某些角度神似宋慧喬，好評不斷。（編輯：楊穎軒）