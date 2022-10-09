死亡+62例！30多歲女確診5日「高血糖、高血鉀異常」不治
中央流行疫情指揮中心表示，今（9）日國內新增44457例本土個案、62例死亡個案，其中有1例為特殊死亡個案，發言人莊人祥說明，死亡個案為1名30多歲女性，打過3劑新冠疫苗，他是在9月30日快篩陽性，經診所看病後確診，10月5日在家昏迷，家人發現送醫時已無呼吸心跳，經診斷有「高血糖、高血鉀異常」，到院後PCR陽性，CT值19，當日急救無效死亡，醫院開立診斷書為新冠確診、心肺衰竭。
在特殊重症個案部分，莊人祥指出，今有一名5歲女童，本身無慢性病史，打過1劑新冠疫苗，他是在8月31日確診，9月26日出現發燒、腹痛、紅眼跟頭痛等症狀，10月2日家人送至急診，檢查發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C住院，給予類固醇等藥物治療後逐漸好轉，已在10月6日出院。
根據指揮中心統計，截至今日，兒童重症總共有240例，分別為腦炎32例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、交通死亡8例、 MIS-C有155例、共病4例，其中有35例死亡。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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