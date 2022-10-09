《角頭》男星洪聆翔結婚了！「高顏值伴郎團」站一排帥爆
電影《角頭2：王者再起》演員洪聆翔與美妝部落客夏曼娣（Ｍandy）昨（8）日在台北翡麗絲莊園舉辦婚宴，好友陳奕、沈建宏、張庭瑚擔任伴郎，正在拍攝華視、三立八點檔《門當戶懟愛上你》的陳奕跟張庭瑚特地跟劇組請假，力挺好兄弟洪聆翔，新郎加上3位伴郎一字排開帥氣噴發。
洪聆翔與夏曼娣認識4年、交往1年，2020年12月27日求婚，2021年1月13日登記結婚，兩人在昨天舉辦席開30桌的婚禮，洪聆翔有一位在圈內赫赫有名的經紀人叔叔辛誌諭（阿Ben），由他擔任婚禮證婚人，辛誌諭說：「洪聆翔是我的姪子，謝謝他邀請我擔任這次的證婚人，他跟Mandy都是很努力的孩子，祝福他們永浴愛河。」
沈建宏第二次擔任伴郎，「跟洪聆翔認識10年以上，當初我是因為拍攝《澀世紀傳說》時候認識的，在那之後我們一直私交很好，今天參加他的婚禮很感動，祝福他們早生貴子。」陳奕第三次擔任伴郎，陳奕說：「期待這場婚禮很久了，前幾天彩排因為我在拍戲不能去，只好請建宏將過程拍攝下來，拍完戲在家練習。」
洪聆翔婚宴上展現好歌喉，與陳奕、沈建宏合唱了當年「AK」的歌曲《遇見幸福》，歌詞中唱道：「讓我為妳發誓要保護你一輩子；讓我大聲地宣誓妳是唯一的名字。」讓新娘夏曼娣眼中泛淚。陳奕說：「上次演唱這首歌已經是在10年前跨年晚會，歌曲是聆翔選的，在他的婚禮上表演特別感動。」