基隆市長選戰進入決戰期　最新藍綠支持度有變化

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當受訪者被問到：「在參加基隆市長選舉的5位候選人中比較支持哪一位」時，有31%民眾支持謝國樑，27.6%表示支持蔡適應，5.4%支持陳薇仲，其餘人選皆不到1%，另有4.5%不投票或投廢票，30.5%未明確回答，結果謝國樑支持度高於蔡適應，也高過這份民調誤差最大值。
分析「支持謝國樑」比率相對較高的選民特徵為：暖暖區或仁愛區、或50-59歲、或國初中及高中職教育程度、或國民黨民眾黨支持者。顯示支持者多為中年，且為居住在特定傳統區域的基隆人。而「支持蔡適應」者特徵為：20-39歲、或大學以上教育程度、或民進黨及台灣基進支持者。
根據這份民調的結果，雖然謝的支持度高於蔡超過3%，但選民對「當選的信心度」仍非常低，因為認為謝國樑會當選的有31.9%，但認為是蔡適應會選上的也有31.1%，可見民眾對基隆選情的看法仍非常焦著。
除了調查「喜歡值」，該民調也詢問民眾「最不喜歡的市長人選」，結果蔡適應獲得20.2%、謝國樑14.5%、黃希賢2.6%、陳薇仲1.8%。在謝國樑的支持者中，有過半(50.7%)民眾最不喜歡蔡適應；但蔡的支持者中，只有41.2%不喜歡謝國樑，或許說明蔡的支持者有較高的包容度。
至於基隆市民的投票意願，有63.0%比例表示一定會去投票，23.2%可能會去投票。其中，支持謝國樑的民眾表示一定會去投票的比率為 81.2%，支持蔡適應的民眾表示一定會去投票的比率僅68.1%；顯示謝支持者的「死忠」程度高過蔡。
此外，基隆市民認為基隆最需加強的項目依比率高低為：增加就業機會和發展工商業 34.3%、改善交通和加強大眾運輸 31.7%、提升整體醫療品質11.3%、推動特色文化和觀光產業8.0%、提升市民教育競爭力3.9%。交叉分析顯示，各類屬受訪基隆市民均以回答「增加就業機會和發展工商業」及「改善交通和加強大眾運輸」的比率較高，此外七堵區、20-29歲或40-49歲、或大學教育程度、或傾向民進黨/民眾黨/時代力量的民眾、將「改善交通和加強大眾運輸」列為需要改善的首項。