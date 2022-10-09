陳時中讚馬斯克又急改口　張善政嗆：他腦袋有問題

全球首富、特斯拉執行長馬斯克日前接受《金融時報》訪問建議，應將台灣變中國大陸的一個特別行政區，以此避免衝突，言論一出引發藍綠齊聲撻伐。對此，民進黨台北市長參選人陳時中先是讚馬斯克是成功企業家，但兩岸錯縱複雜關係，需進一步討論；於後陳時中受訪則改口批，馬斯克「矮化台灣」，要表達嚴正抗議。國民黨桃園市長參選人張善政今（9）日受訪被問到，陳的說法是否失言？他直言，這沒討論空間，「我覺得他（陳時中）腦袋有問題。」
馬斯克拋台灣變中國大陸特別行政區，陳時中受訪先是強調，馬斯克是一個成功企業家，有他一定的想法，不過兩岸錯縱複雜關係，還需要進一步討論。但似乎感覺到此說法太溫和，陳時中之後受訪則改用強硬態度，痛批馬斯克矮化台灣，也對台灣安全造成影響，「我想他這樣講是非常不智」，要表達嚴正抗議。
張善政今受訪先指出，所有人立場都一樣，就是要捍衛中華民國，守護台灣。至於陳時中第一時間表明可先討論，媒體追問，會不會覺得陳時中失言？他表示，「這個沒有討論空間，我覺得他腦袋有問題。」
此外，針對於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬陣營批評，張善政南區競選總部成立，也動用遊覽車動員造勢，根本雙重標準。張善政也反批鄭運鵬「轉移焦點」，重點是民進黨自己動員遊覽車有補貼經費，鄭運鵬陣營自己補貼經費，就以為別人都跟他用一樣的手段。