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購藥怕用藥過敏　食藥署：標記健保卡更安心

購藥怕用藥過敏　食藥署：標記健保卡更安心
購藥怕用藥過敏　食藥署：標記健保卡更安心

健康醫療網

2022-10-09 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著國內COVID-19疫情有回升趨勢，確診人數又逐漸增加，許多人可能選擇就醫或自行到藥局購買藥品服用。食藥署提醒民眾，用藥後如果出現紅疹、眼睛不適或紅腫等症狀，就要注意自己可能是藥品過敏了。但是，什麼是藥品過敏？發生藥品過敏時，又該如何處理呢?

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「疹破痛紅腫燒」　注意過敏六大症狀

食藥署解釋，藥品過敏是指用藥後出現像「疹、破、痛、紅、腫、燒」等六大症狀，例如：搔癢或水泡、口腔或黏膜潰瘍、喉嚨痛、眼睛紅腫或灼熱、眼睛或嘴唇發腫、發燒等症狀。這些症狀在任何人或藥品都有可能發生，且因藥品種類或免疫反應機轉不同，有時症狀會立即產生，也有可能數日後出現，甚至可能延遲至兩、三個月才會出現過敏症狀。

藥品過敏三步驟　「回診、註記、告知」

若民眾發生藥品過敏，可遵循下列三大原則進行處理：

一、儘速回診就醫：任何人都可能發生藥品過敏，因此，用藥期間一旦出現發生「疹、破、痛、紅、腫、燒」六大過敏症狀，請儘速攜帶藥袋或用藥紀錄單回診，切勿擅自停藥、換藥，以免造成疾病惡化，或過敏反應加劇。

二、註記過敏藥品：為避免忘記或無法清楚表達對何種藥品過敏，民眾可將過敏藥品名稱寫在「過敏紀錄卡」，也可直接請醫師將個人用藥過敏史註記在健保卡內，或上傳登載在「健保醫療資訊雲端查詢系統」中「過敏藥」的欄位上，即可藉由健保卡直接查詢到相關過敏史。

三、主動告知：有用藥過敏史的民眾，無論是就醫或自行至藥局購買藥品，應主動告知醫師或藥師，或是提供「過敏紀錄卡」供給醫療人員參考，以免誤用過敏藥品。

有藥品過敏史　請主動告知醫療人員

食藥署再次提醒，用藥期間可保留藥袋或處方紀錄，若出現不適症狀，應儘速就醫並提供藥袋或處方紀錄供醫療人員參考；若曾有藥品過敏史，即使不確定藥品名稱也應告知醫療人員。對於藥品有任何問題，可至鄰近藥局諮詢，以確保用藥安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55333

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